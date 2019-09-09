薪水族必懂的基金智能投資術！

現今金融情勢詭譎多變，黑天鵝事件頻傳，投資難度因而升高，加上市場多採行系統交易，波動度亦加劇，處於如此震盪的投資環境，智能投資提供了一個執行紀律投資的好平台。不過，一樣都是智能平台，績效卻有可能是兩樣情，該如何選擇平台？長期投資或短期投資？定期定額或單筆投入？這些都是學問。故今日特別專訪國泰金控數位暨數據發展中心 - 陳冠學 協理與數位銀行部智能理財科 雷珮欣 副理來分享如何有效運用智能投資降低投資風險。

每日兩百元有找，逆轉人生就靠它!

薪水太少，沒辦法投資？其實不然，千萬別輕忽小錢的威力！上班族若能每個月騰出 3,000 元~ 5,000 元的小額資金，一天只要不到 200 元，即可定期定額投資基金，透過時間複利效果，小錢也能滾成大錢。

震盪盤 定期定額長期投資較適合

近年來全球金融市場很不平靜，貿易衝突四起，從中美龍虎爭鬥、美墨關稅協議，到近期的日韓貿易紛爭，甚至有可能演變成科技角力戰，再者美國聯準會降不降息、歐洲大選、英國脫歐後續、波灣緊張局勢等不確定因素，亦牽動市場神經。

國泰金控數位暨數據發展中心協理陳冠學。

由於未來總體經濟變動起伏仍大，投資配置宜謹慎，建議減股、加債，以降低市場波動所帶來的影響。也因全球經濟情勢難以掌握，與其預測美國總統突然發表甚麼聲明，採取甚麼措施，不如以定期定額、長期投資的方式，反而更能降低風險及獲取穩定報酬。

國泰金控數位暨數據發展中心 - 陳冠學協理表示: 以長期投資、穩健獲利為目標來看，年化報酬率介於 5%～7%，屬於合理區間，若能善用智能投資，要達到此目標，並非難事。陳冠學協理分析國泰世華銀行去年 (2018)10 月底甫推出智能投資，9 成以上的客戶選擇定期定額的方式投資基金，每月平均金額介於 7000~8000 元，進一步觀察持有時間，統計至 6 月 20 日為止，持有一、兩個月的平均報酬率不到 1%，反觀持有四個月以上的平均報酬率近 5%(註)，相當亮麗，特別彰顯定期定額投資的效果。

因今年投資環境較過去震盪，不僅政經變化跟以前不同，存在不少投資變數，現今市場多採行系統交易，也會讓波動加劇。因此，國泰智能投資的建構，走比較穩健的訴求，以抗震為主要設計核心，並鼓勵長期投資，希望投資人能擁有 5%～7% 的合理年化報酬率，而不是忽略風險、追求高報酬，反而受傷更嚴重。

智能投資普惠金融 投資小白也能簡單上手

從去年底至今，全球金融市場如坐雲霄飛車，忽漲忽跌，經歷這段期間的市場考驗，也證明了採用國泰智能投資模式，不僅下跌程度較股票指數跌幅少一半，市場反彈的時候，也能夠有效反彈。

因為在資產配置上，國泰智能投資採用股、債混合配比，風險分散的投資組合，同時搭配再平衡機制，以發揮有效抗跌、反彈的效果，讓投資人在可承受的風險範圍內尋求合理的投資報酬，達到長期獲利的目標。

過往想要做資產配置，門檻高，動輒要數十萬元資金，如今智能投資具有低門檻與操作簡易便利性，屬於普惠金融的一環，一切可以交由大數據計算行資產配置及投資建議，讓民眾也能享有專屬理專級的服務，投資變得不再高大上，民眾也不會覺得遙不可及。

以國泰智能投資來說，定期定額最低投資門檻為 5,000 元，根據個人投資風險屬性及目標給予客製化的投資組合計畫，包含 3~11 檔投資標的，等於一天不到 200 元，就能運用智能投資達到資產配置、分散風險的投資目的，而且操作簡易，就算是沒有投資經驗的小白也能簡單上手。

陳冠學協理表示，國泰智能投資即是希望協助民眾從小錢開始，進行低風險、合理的穩健投資，為資金不多的人提供了一個很好的投資平台，長期維持投資應有的紀律，以達到退休規劃或者是儲存人生夢想金的計畫。

跟著 3 招這樣做 無痛存錢退休

美國曾有一對跨國夫妻拼命賺錢、存錢、投資，十年間累積超過 3000 多萬元台幣的資產，於是 30 多歲的時候捨棄高薪工作，提早退休，一家三口開始環遊世界之旅，並結合志趣，開創另一番的部落格事業，令許多人稱羨。你也想過上如此悠閒的早退人生嗎？數位銀行部智能理財科 雷珮欣 副理表示，其實只要學會 3 招，就能辦到。

數位銀行部智能理財科副理雷珮欣。

薪資族固定提撥資金投資 自創月退俸

目前全球正拉起退休金警報，世界經濟論壇指出，2025 年全球至少面臨 400 兆美元的退休金短缺，約目前全球經濟規模 5 倍，所以各國積極改革年金，並鼓勵民眾自行投資，儲存退休金，台灣也不例外。

根據國泰世華銀行分析，國泰智能投資客戶群中，三成是以退休規劃為前提而建構投資組合，相比以人生目標或教育金為目的，國人更在乎退休議題。雷珮欣副理認為，退休規劃首著長期投資，並要選擇能夠抗跌及獲取合理報酬的標的，才能穩健累積未來幾十年的養老金部位。倘若每年年化報酬率可達 5%~7%，長期下來，累積的資金非常客觀。

台灣年輕世代偏愛勞退自提自選，比重高達 7 成以上。儘管勞退自提自選法案尚未通過，不過，理財越早開始越好，薪水族從現在起即可根據自己財務狀況，每個月固定提撥 6%~10% 薪資，進行投資，才能盡早達到財務自由的目標。

學會 3 招 養大退休金

如何在詭譎變化的投資環境，存到退休金或夢想金？已有十幾年投資經驗的雷珮欣副理便以過來人的經驗，分享了她存錢的動機及訣竅。她說，想要存錢的動力來自於追求更好的生活品質，有能力給予更多，因此大學時期便開始了第一筆的基金投資，由於資金不多，便採用定期定額方式買股票型基金。儘管期間歷經金融海嘯、歐債危機、中美貿易戰，不過，她秉持著三大原則操作，多年來保有不錯的績效。

首先是每月固定提撥資金投資，並懂得資產配置：檢視每個月金流，進行配置與規劃，根據年齡而定，固定提撥 20%-50% 的資金部位進行投資，並要評估，一旦遇到市場大震盪，資產縮水，現金流是否足以支應生活所需。同時要懂得股債分散的資產配置，遇到市場恐慌，方能臨危不亂，安穩度過。

二是堅持定期定額：2007 年開始每個月定期定額買基金，未料不久後金融海嘯襲來，資產持續縮水，她仍是堅持不停扣。經過時間驗證，2009 年開始反彈，一路扣到 2012 年才贖回基金，獲利出場換檔操作。

三是善用智能投資輔助：由於過往她常做極短線投資，但隨著工作日益繁忙，沒時間研究市場，加上近幾年投資目標已轉為以退休規劃為主，於是她開始將 50% 投資部位配置於優先控管風險的智能投資，並以定期定額操作降低波動，剩餘 50% 則配置於台股、境外 ETF、外幣存款等金融商品。

國泰智能投資再平衡機制 實現賣高買低法則

雷珮欣副理表示，以前投資輔助工具少，自己得花很多時間研究，不過現在智能投資可以協助她做好妥善規劃，而且一旦選用之後，便不用花太多時間看它。因為遇到市場有大變化需要調整時，智能投資會啟動再平衡機制，主動發送調整通知，讓投資人瞭解目前投資狀況，並提供投資組合調整方向，操作上非常輕鬆。

國泰智能投資再平衡示意圖。

以國泰智能投資為例，啟動再平衡機制的時機點，包括市場波動造成投資組合比例失衡、投資人的風險屬性改變、經過專業團隊評估提出有必要調整，以及當投資標的表現落後或遇到基金狀態改變 (如額控、下架、清算等)。

遇到這些情況，系統會主動發送調整通知，過程便捷、快速，讓投資人不易受到市場波動及不理性的投資判斷，而干擾了既有的投資目標。

此外，再平衡機制還有一個好處是，賣出已賺取超額報酬的標的少部分單位數，並將獲得的資金再買入表現相對落後的標的，如此即可實現「賣高、買低」的投資法則。

智能投資正風行 選擇有竅門

隨著大數據技術的推進，投資界也流行智能投資理財，不過，一樣都是智能投資，績效有可能是兩樣情，該如何選擇呢？

善用智能投資 也能擁有存股效果

近年來台灣刮起存股風，喜歡選高股利股票作為存股標的，不過自己選股有難度，加上股利配發不見得年年穩定，更未必可以填權填息回來，倒不如交由智能投資，挑選好的投資組合。國泰金控數位暨數據發展中心 - 陳冠學協理指出，透過基金智能投資，由專業的投資團隊先做好標的篩選工作，投資更為輕鬆，同時經由模型分析及模擬測試的科學化投資，期待報酬也比自己用經驗判斷更加精準。

以國泰智能投資為例，持有四個月以上，定額定額的平均投報率可達 5%(註)，顯示只要基金投資組合配置得當，亦可創造出存股效果。再者從稅負角度來看，股利所得每年可抵減金額只有 8 萬元，反觀境外基金的配息及資本利得，每年享有一百萬元的免稅額，稅負優勢更勝股利所得。所以建議存股族，不妨善用智能投資平台，挑選穩健型的投資組合，也可以有如存股般的投資效益，但方法更輕鬆，報酬率也穩健，投資才能更長遠。

一樣投資兩樣情 選擇智能投資平台有學問

雖然很多金融機構推出智能投資平台，選用的經濟學模型也差不多，但呈現的績效未必是相同的。以下是一個實際案例，王曉明 (化名) 看到很多金融業推出智能投資，躍躍欲試，於是選擇國泰智能投資及另外一家金融業的智能投資平台，結果發現，同樣的投資期間、風險屬性，也都是單筆投入買基金，績效卻是截然不同，較好的是國泰智能投資有近 4% 的報酬率(此績效統計自 2018/12/19 至 2019/7/19)。

相較於其他智能投資平台，國泰智能投資最特別之處在於真正客製化的投資組合計畫。就像買飲料一樣，有些店家只賣已經調配好、無法更改比例的飲料，有些店家則是可以根據自己的口味，自由選擇甜度及冰塊的比例。

目前常見的智能投資是提供套餐式的投資組合，給予客戶選擇，例如積極型、穩健型、保守型等投組建議，組合內的基金標的則是自己無法調整，但國泰智能投資協助客戶在透明的量化模型下，建立客製化投組，會根據客戶提供的預計投資時間、目標達成金額、每月可投資金額等演算參數，計算出最適合的投資組合波動度，協助客戶選擇最好的資產配置類型及比例，並給予他們調整投組內基金標的之權力，達到真正量身訂做的智能投資。

國泰智能投資符合人生目標規劃

國泰智能投資是以長期投資為建構核心，故平台上所篩選出來的基金，必須符合長期投資標準，方能入選到智能投資平台，目前有 2000 多檔基金標的，提供投資人選擇。

此外，國泰智能投資類似目標到期基金，具有人生目標功能，會隨著客戶投資時間進行資產配置調整。舉例來說，客戶投資初期，因為距離設定目標時間還久，投資組合配置會以追求比較高的報酬為主，故股票部位會較高，隨著靠近客戶的目標時間，則會拉高債券部位，降低風險。因此，很適合投資人做為人生目標規劃的智能投資平台。

國泰世華銀行指出，國泰智能投資透過演算法讓投資人更方便管理投資組合，並且持續依據市場情況、產品標的表現程度等，24 小時全年無休監控該投資組合的動態，包括投資組合是否維持最適比例、偏離程度是否過大等等，提醒投資人調整投組配置，幫忙通知再平衡的最佳時機點，並不斷優化背後演算法，以便合理控制風險，讓投資人可隨時保持最佳的投資組合與理財紀律，有效降低投資風險。

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* 註：本文提到之績效依 2018/10/29 國泰智能投資上市以來至 2019/6/20 統計，計算國泰智能投資平台中成立四個月之投組之平均報酬率 (報酬率算法為：Σ各投組現值 /Σ各投組本金 - 1*100%)



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