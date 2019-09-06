日本現貨黃金零售價格出現40年新高！日圓走弱影響大

日本在 5 日時，現貨黃金的零售價格出現約 40 年來的最高價。雖然日圓的波動有加劇這樣的現象，然而在美中貿易戰對全球經濟放緩所帶來的疑慮下，也明顯透露出投資人將資金壓在安全資產上的傾向。

根據日本最大黃金零售商「田中貴金屬」的說法，採日圓計價每日公告一次行情的純金零售價 (未稅)，在 5 日時來到 1 公克 5325 日圓，較前一日上揚 0.7%。出現 1980 年 2 月 14 日以來的最高行情。

日本現貨黃金零售價格出現 40 年新高！日圓走弱影響大。(圖片：AFP)

田中貴金屬表示，黃金的交易需求在 8 月中旬開始就相當熱絡，不論買方還是賣方的個人客戶，現在都需花上 2 ~ 3 個小時來完成交易。

現貨黃金的國際指標價格 XAU，在 4 日出現了 2013 年 4 月以來的高價。這也是因為市場對全球的經濟狀態感到不安所致。

另外在東京商品交易所 (TOCOM) 的黃金期貨價格，也從 8 月之後開始上揚。

國外市場採美元計價的指標出現約 6 年來高價，而日本的日圓計價價格出現近 40 年來的高價，Fujitomi 的分析師田澤利貴表示「主要原因出在外匯。與 2013 年的時候相比，日圓對美元相對走弱」。

根據田澤利貴的看法，由於出現了相隔 40 年的高價，有許多的個人投資者皆已確認獲利。

而從田中貴金屬自顧客買進的金量來看，7 月較上半年的每月平均數量增加 40%，8 月增加了 70%。而在另一方面，7 月的賣出量較上半年的每月平均數量減少 10%，8 月減少 20%。

Sunward Trading 分析師陳晁熙表示「日本的個人投資者，在現貨市場，有逢低買進，逢高賣出的傾向。反觀歐美的基金等投資人，則有遇高則買，遇低則賣的不同傾向」。

陳晁熙認為「價格已超越 5000 日圓大關之故，日本的個人投資者們，很可能持續的獲利了結」。