美那斯達克期貨9月底上市 下一波擬引進費城半導體期貨

期交所將於 9 月 30 日上市美國那斯達克 100 期貨 (UNF) 及櫃買中心富櫃 200 指數期貨 (G2F)，期交所總經理黃炳鈞今 (5) 日表示，此二商品上市後，將提供交易人更多元交易及避險選擇，而接下來，希望可以引進「費城半導體期貨」商品，預估最快明、後年可望在台上市。

期交所今天舉辦 FIA 臺灣衍生性商品市場發展研討會，本次結合臺灣、美國、德國、日本、香港及新加坡等地交易所及業界代表，探討「聚焦區域、佈局全球」等議題，吸引逾 300 位業界人士及投資人參加。

金管會副主任委員張傳章表示，在變化多端金融巿場中，期貨市場乃因應國際潮流及全球化挑戰不可或缺之一環。為建構國際競爭力，期交所積極接軌國際，從商品多元化到國際交流合作，成績斐然。

黃炳鈞則表示，期交所去年交易量創 3 億口歷史新高，其中，夜盤交易成長及新商品表現不凡，功不可沒。因此，期交所繼成功推出美國道瓊期貨後，乘勝追擊，將於 9 月底上市「那斯達克 100 指數期貨」，成為美國本土以外全球第一個掛牌該指數期貨的交易所；同日亦將掛牌成份股主要為上櫃半導體及生技醫療業的「富櫃 200 指數期貨」，二商品提供交易人多元交易及避險選擇。

對於美國道瓊期貨、那斯達克 100 指數期貨相繼來台掛牌，黃炳鈞表示，接下來希望「費城半導體期貨」，但是此一指數難度更高，目前尚在評估階段，也還沒開始與美國接觸，預估最快也要明、後年才有機會在台上市。