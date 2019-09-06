貴金屬盤後－美中貿易談判10月登場 黃金狂跌 創3年來最大單日跌幅

美中貿易談判預計 10 月登場，緩解僵持已久的貿易戰，削弱市場避險買盤需求，加上美國私營就業人數優於市場預期，安撫投資人對經濟放緩的隱憂，黃金週四 (5 日) 黃金價格下跌，創下近三年以來的最大單日跌幅，收於兩週以來新低位。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金下跌 33.3 美元，或 2.13%，金價以每盎司 1527.1 美元作收，收在兩週以來最新低點，金價回收前兩日的 2% 漲幅，創下 2018 年 6 月 15 日以來最大單期跌幅，也是自 2016 年 11 月 11 日以來的最大單日跌幅。

中國商務部週四 (5 日) 發布聲明，表示美中雙方同意在 10 月初進行第 13 輪美中經貿協商，大陸國務院副總理劉鶴應邀與美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽(Steven Mnuchin) 通話，表示 9 月中旬會進行磋商，以準備 10 月份的貿易會談。

9 月交割的白銀下跌 8.1 美分，或 4.13%，收於每盎司 18.74 美元，根據 FactSet 的數據，白銀創下一年多以來最大單日跌幅。

未來展望

根據 ADP 和穆迪分析的經濟數據顯示，美國私營就業人數增加 19.5 萬人，而 Econoday 經濟學家預測增加 15 萬；道瓊經濟學家預計非農就業人數將增加 14 萬，分析師認為這是黃金主要下跌的原因。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，黃金接近超買水平，況且美中貿易談判已經開啟好幾次，他認為不太可能看到避險金屬拋售，除非中美之間的關稅出現實質的解除或調降。

黃金今年以來漲了 20%，黃金期貨最後一次出現這樣的下跌是 1 月份，當時下跌 2.4%，分析師認為如果黃金要突破 2011 年創下的 1900 美元紀錄高位，黃金需要上漲約 25%。

其他貴金屬

Comex 顯示金價帶動其他貴金屬走高，10 月鉑金下跌 21.8 美元，或 2.21%，至每盎司 962.4 美元；9 月鈀金上漲 3.9 美元，或 0.25%，至每盎司 1556 美元。