幣安在美國推出由美元擔保的穩定幣「Binance USD(BUSD)」。幣安 5 日宣布已獲得紐約州金融服務廳 (NYDFS) 核准這款穩定幣,該公司也為此與 Paxos 信託公司(Paxos Trust Company)合作,由 Paxos 信託公司作為 BUSD 的發行及信託方。另一方面,Paxos 也宣布推出由黃金擔保的 ERC-20 PAX Gold 代幣 (代號:PAXG)。

#Binance Partners with @PaxosGlobal to Launch USD-Backed Stablecoin ‘ $BUSD ’

BUSD will be available on Paxos for direct purchase and redemption 1:1 for $USD and available on t.co/QILSkzOI1K for trading initially against BTC, BNB and XRP.

t.co/ocotr8grRR

— Binance (@binance) 2019 年 9 月 5 日

根據新聞稿,幣安的美元穩定幣將由 1:1 的美元進行擔保,和另外兩款美元穩定幣 Paxos Standard(PAX) 與 Winklevoss 兄弟所推出的 Gemini Dollar (GUSD) 都是獲得紐約州金融服務廳核准的穩定幣。

在發行時,獲得驗證的 Paxos 客戶將能夠利用美元或 PAX 透過該公司的錢包直接購買 BUSD。幣安的用戶也可以用比特幣、幣安幣 (BNB) 或 XRP 買進 BUSD。

幣安先前宣布打算在全世界發行穩定幣,稱為了打破金融霸權、重塑世界金融體系,讓後發國家掌握更多金融主動權,銳意打造一個獨立自主的「區域版 Libra」,並稱之為「啟明星(Venus)」的計劃,而實際上,在 BUSD 前,幣安已發行過與比特幣掛鉤的穩定幣 BTCB,以及與英鎊掛鉤的 BGBP。

相關新聞:幣安宣布啟明星 Venus 計畫 目標打造「區域版 Libra」

幣安執行長趙長鵬在聲明中表示:「我們希望透過發行 BUSD,讓區塊鏈生態系統釋放出更多金融服務,包括透過穩定的數位資產來促進更多應用案例與功能。」

已有多款穩定幣的準備金由 Paxos 所保管,幣安的 BUSD 只是其中的最新一種穩定幣。Paxos 信託公司是 2015 年首家獲得紐約州金融服務廳核發信託執照的加密公司,現在則為自家的 Paxos Standard 穩定幣和火幣的美元穩定幣 HUSD 保管美元準備金。

Paxos 將為幣安的 BUSD 扮演託管與發行的角色,並且將定期稽核美元準備金持有量。Paxos 共同創辦人 Rich Teo 在一份聲明中表示:「BUSD 將是全球加密市場邁向長期穩定的重要一步」,Paxos 的「穩定幣即服務」讓幣安能夠為用戶量身打造新產品。

Paxos 推出實體黃金擔保 ERC-20 代幣

與此同時,Paxos 同日(9 月 5 日)透過新聞稿宣布推出由黃金擔保的 ERC-20 PAX Gold (PAXG),據官方稱,PAXG 亦取得紐約州金融服務廳核准,是「第一個受監管的數位黃金產品」、更號稱「第一個可贖回實體黃金的加密資產」。

根據聲明,每個 PAXG 代幣都將由儲存在倫敦專業金庫設備中每一金衡盎司 (31.1034768 公克) 的黃金所擔保,用戶持有代幣就代表持有等量的黃金,而由於 PAX Gold 代表實物黃金,其價值與黃金的實時市場價值直接相關,「PAX Gold 持有者除擁有實物黃金外,同時也將受益於數位資產的速度和流動性」,根據 ERC-20 協議構建的 PAXG,「很容易與交易所、錢包、借貸平台和其他加密產品進行整合」。

Paxos 會針對在鏈上交易的代幣收取手續費。Paxos 執行長暨共同創辦人 Charles Cascarilla 也談論了代幣化的優點稱,「在數位和全球金融體制下,持有實體黃金是繁重、過時的投資。它不容易交易、挪移或對其他投資進行槓桿。」

這篇文章 幣安推美元穩定幣,Paxos 推實體黃金擔保代幣 最早出現於 區塊客。

『新聞來源/區塊客 https://blockcast.it/』