LINE集團旗下LVC獲日本金融廳發許可

LINE 集團旗下、負責開發 LINE 的虛擬貨幣和區塊鏈相關業務的「LVC 公司」（LVC 株式会社）是首家在進入令和元年後，獲日本金融廳（FSA）批準執業許可，正式註冊為日本當地加密貨幣交易商的公司，同時是日本第 20 家註冊加密貨幣交易商。

LINE 集團今（6）日發公告稱，「很高興地宣布，基於《基金結算法》的加密貨幣交易公司的註冊已於 2019 年 9 月 6 日完成」。

公告中還提到，「LINE 開發並提供各種金融服務，以便為世界各地的人們賺錢 ⋯ 自 5 月起，除日本和美國外的全球虛擬貨幣交易所 BITBOX 已開業」，「今天，FSA 公佈了加密貨幣交易所註冊名單，LVC 公司正式註冊為加密貨幣交易所交易商。因此，我們將繼續準備提供虛擬貨幣交易服務，該服務可以最優先考慮國內市場的安全和保障。有關服務及未來時間表的進一步詳情將於稍後公佈。」

據日本金融廳登記冊內容所見，LVC 公司即使註冊為當地加密貨幣交易所交易商，但可交易的加密貨幣仍受限在「BTC、ETH、BCH、LTC、XRP」這五種。

6 月時，外媒曾引述匿名消息人士報導，「日本金融廳最快將會在本月內向 LINE 發放牌照，而後幾週 LINE 將順勢開展交易所業務。」其中一位知情人士向媒體揭露，這項即將推出的服務被稱為「BitMax」，將允許 LINE 在日本的 8000 萬名用戶買賣加密貨幣，包括：比特幣和 LINE 自家代幣 LINK。

但針對此事，LINE 發言人 Icho Saito 當時拒絕向媒體發表評論。隨後，針對外媒報導關於「通訊軟體 LINE 即將獲准在日本經營加密貨幣交易所」之傳聞，LINE Corporation 官方網站當天下午發佈聲明闢謠稱，「消息並非官方聲明，LINE 也未曾做出此等決定」。

現在看來，LINE 集團當時的闢謠很可能是基於「不確定能在 6 月完成註冊」。

至於 LINE 在區塊鏈相關的業務發展，區塊客昨天報導， LINE 日前發布旗下加密貨幣 《LINK 白皮書 2.0》，不僅討論到 LINK 進一步的擴大策略，還著眼於 LINK 整體生態系統的發展藍圖，接下來的主要事務包括：將 LINK 串接到 Line 服務；發佈 LINK 錢包；推進 Dapps 發展協會「LINK dApp Ecosystem」；通過 Dapps 擴增 LINK 生態系統內參與企業的數量。

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『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』