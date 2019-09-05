多次遭延耗盡耐心？ VanEck、SolidX繞道向專業機構推出「比特幣 BTF」

美國資產管理公司 VanEck Securities 和金融科技公司 SolidX Management 的比特幣 ETF 提案續上個月再遭美國證券交易委員會（SEC）延遲決定後，兩家公司日前宣布，即將於 9 月 5 日推出「僅限於專業投資機構」、類似於比特幣 ETF 的產品。

根據《華爾街日報》報導，VanEck、SolidX 擬議推出的「限定版比特幣 ETF」將在美國《證券法》第 144A 條例下，以「私募證券」的形式發售。換言之，這項產品將透過上述條例得以免除證券登記，不過銷售對象則僅限於對沖基金、證券經紀商以及銀行等專業投資機構，而不向一般散戶、個人投資人開放。

VanEck 產品負責人 Ed Lopez 表示，該產品「跟 ETF 一樣採用創建和贖回機制，但它不是 ETF。有別於一般 ETF，它不在國家證券交易所上市，而是在 OTC Link ATS 平台上交易。這是首創的產品類型，而鑑於它將透過經紀商之間進行場外交易，因此將其取名為 「經紀商交易基金（BTF，Broker Traded Fund）」。

比特幣 ETF 多次遭監管機構延後

官方表示，機構投資人可透過傳統和大宗經紀帳戶買賣來操作實物交割的比特幣衍生產品，希望能藉此向監管機構證明比特幣 ETF 確實可以發揮作用。

8 月 12 日，美國證券交易委員會（SEC）在同一天內分別針對 VanEck、SolidX 在內的 3 檔比特幣 ETF 表示「延遲決策」。儘管社區大多數人認為比特幣 ETF 可能會在今年到來，但事實上 SEC 尚未讓任何一檔比特幣 ETF 過關。

根據過去記錄，以往的比特幣 ETF 提案已全盤遭 SEC「延遲決定」或「直接拒絕」，單就 VanEck、SolidX 的提案來看，就已被 SEC 三番四次延遲，而該機構過去就曾表示，對於稍顯稚嫩的比特幣市場，若要放行比特幣 ETF 仍存在兩大疑慮。第一，比特幣 ETF 必須符合「防止欺詐和市場操縱」準則，目前也沒有任何證據指明比特幣期貨市場已達相當規模。

VanEck / SolidX 比特幣 ETF 延期一覽表：

申請提交日 一延 再延 三延 2017 年兩次申請未果，2018 年 6 月 20 日再提 2018 年 8 月 7 日宣布：延至 9 月 30 日決議 2018 年 9 月 20 宣布：延至同年 12 月下旬決議 2018 年 12 月 6 日宣布：延至 2019 年 2 月 27 日決議 因美國政府挺白，1 月 22 日遭 CBOE 撤回。 申請提交日 一延 再延 三延（本次） 2019 年 1 月 30 日 2019 年 3 月 29 日宣布：延至 5 月 21 日決議 2019 年 5 月 20 日宣布：延至 8 月 19 日決議 2019 年 8 月 12 日宣布：延至 10 月 18 日決議

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這篇文章 多次遭延耗盡耐心？ VanEck、SolidX 繞道向專業機構推出「比特幣 BTF」 最早出現於 區塊客。

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