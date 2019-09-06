[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降 低 股 權 成 交 量 融券餘額 >= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大美債20正2 元大中型100 本盟 昶和 東泥 元大台灣50正2 東華 元大道瓊白銀 富邦科技 智伸科 大統新創 天仁 大魯閣 元大電子 喬山 本盟 新紡 立益 元大台商50 劍麟 銘旺科 佳和 佳和 元大MSCI金融 精元 旭隼 怡華 聯發 富邦摩台 建準 遠雄來 昶和 昶和 富邦發達 凌群 統領 大統新創 本盟 富邦金融 泰碩 威宏-KY 中宇 正道 元大MSCI台灣 創意 泰昇-KY 程泰 瑞利 永豐臺灣加權 世芯-KY 百達-KY 正峰新 富邦日本 茂林-KY 氣立 億泰 國泰日經225 立積 台硝 懷特 元大歐洲50 科嘉-KY 元禎 士紙 元大日經225 瀚宇博 毛寶 燁興 元大美元指數 柏承 日勝化 千興 元大美元指數正2 百一 展宇 威致 兆豐藍籌30反1 捷泰 華廣 華豐 國泰股利精選30 互億 三福化 首利 元大S&P日圓反1 超眾 士紙 麗正 富邦歐洲 昇陽半導體 高興昌 東訊 FH彭博高收益債 致新 東明-KY 錸德 FH彭博新興債 凌巨 六暉-KY 倫飛 元大台灣高息低波 新天地 震旦行 虹光 FH富時高息低波 杜康-DR 隴華 威盛 國泰RMB短期報酬 陽光能源-DR 銘旺科 浩鑫 富邦臺灣中小 慶豐富 翔耀 國碩 新光內需收益 吉源-KY 太空梭 銘旺科 FH美國金融股 鼎炫-KY 奇鋐 統懋 新光中國政金綠債 聯德 翔耀 新光ICE美國權值 泰碩 太空梭 台新全球AI 玉晶光 兆勁 宏洲 力銘 麗臺 東華 世芯-KY 吉祥全 大魯閣 新至陞 憶聲 立益 銘鈺 科風 佳和 穎漢 力特 聯發 立積 喬鼎 昶和 迎廣 正達 本盟 昇陽半導體 晟鈦 正道 陞泰 聯德 瑞利 華友聯 同泰 正峰新 愛山林 新世紀 百達-KY 皇昌 誠研 億泰 遠雄來 誠創 懷特 夏都 嘉威 士紙 欣欣 聯合再生 燁興 統領 力銘 千興 客思達-KY 亞太電 威致 凱羿-KY 達能 華豐 格威傳媒 太極 首利 康師傅-DR 誠美材 麗正 神州-DR 奕智博 東訊 晨訊科-DR 慧友 光磊 友佳-DR 悠克 錸德 一零四 友勁 倫飛 欣天然 百一 虹光 新海 捷泰 威盛 秋雨 天瀚 浩鑫 欣高 迅杰 國碩 川飛 華上 銘旺科 鋼聯 光麗-KY 統懋 必應 元晶 翔耀 科定 華冠 太空梭 基勝-KY 裕豐 兆勁 威宏-KY 寶徠 麗臺 政伸 皇昌 吉祥全 陽明 憶聲 六福 科風 康師傅-DR 力特 聖馬丁-DR 喬鼎 神州-DR 正達 同方友友-DR 晟鈦 晨訊科-DR 聯德 友佳-DR 閎暉 陽光能源-DR 同泰 精熙-DR 新世紀 中福 誠研 雷虎 誠創 中視 嘉威 秋雨 聯合再生 新利虹 力銘 國光生 亞太電 達能 新唐 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 富鼎 裕豐 寶徠 皇昌 隆大 陽明 六福 晶華 高雄銀 新光金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 鼎炫-KY