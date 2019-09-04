新北美貿協陷僵局.. 川普敦促批准 議長裴洛西致電加拿大總理表擔憂

美國總統川普正在敦促國會迅速批准新版北美貿易協定：「美國－墨西哥－加拿大協議」(USMCA)，不過週二 (3 日) 美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 表示民主黨仍相當擔憂政策的施行，與墨西哥勞工標準的實行狀況，致電加拿大總理賈斯汀杜魯道 (Justin Trudeau)，討論相關議案。

裴洛西表示：「民主黨對於協議最擔心的，在於實際執行面，包括墨西哥勞工標準的實行、處方籤藥價、環境保護與具體的執法機構」。

加拿大方面也發聲明證實，雙方在電話上就 USMCA 進行了討論，並期待協議的持續進行。杜魯道也推文感謝裴洛西致電，稱 USMCA 將幫助彼此的商品貿易、支持中產階級，並創造更多就業機會。

美國、加拿大、墨西哥在去年 11 月簽屬了 USMCA，但需要三個國家的國會全數批准才行。目前僅墨西哥國會通過。

美國總統川普正在敦促國會迅速批准 USMCA，前日川普更推文反擊批評 USMCA 的勞工聯合會會長。但目前眾議院是由民主黨掌控，民主黨表示協議對於環境問題與藥廠的前景帶來隱憂，當這些問題解決之後，才會批准。

美國眾議院民主黨議員 Richard Neal 周二則表示，目前 USMCA 相關的細節提案已經送到美國貿易代表署 (USTR)，Richard Neal 預期，這個月關於 USMCA 的討論進度將會加快。

不過另一位眾議院民主黨議員 Rosa DeLauro 在媒體採訪中表示，眾議院不太可能支持川普的這項協議。Rosa DeLauro 認為當協議中的問題解決之後，自然會通過議案，但現在還不是時候。