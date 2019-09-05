Fed褐皮書：儘管擔憂貿易戰 經濟展望仍屬樂觀 關稅對物價未見影響

最新 (5 日) 公布的聯準會褐皮書報告表示，截至 8 月底，美國經濟仍維持先前的擴張步調，「溫和增長」(modest pace) 的字眼未遭改變，儘管對貿易戰持續擔憂，不過企業展望普遍偏樂觀，關稅對消費物價也幾乎沒有影響。

儘管各行業普遍對美中貿易戰持續擔憂，但除了製造業與農業，多數企業對近期的前景，保持樂觀看法。整體來說，褐皮書透露出，企業不認為製造業與農業的放緩，將會擴大其負面影響，導致整體經濟進入衰退。

消費部分，就業與薪資成長穩定，汽車消費部分溫和，不過旅遊業則相當穩定增長。物價的上漲非常溫和，企業表示，美中互課關稅後，對終端消費品的物價，幾乎沒有明顯影響。

在各地區部分，波士頓的零售業者表示，從中國以外的亞洲國家進口產品的速度出現放緩，不是因為美國下的訂單減少，而是因為這些國家的港口運載量，還無法承擔大幅增加的訂單要求。

克里夫蘭的製造業者表示，的確受到貿易戰的風波影響，不過目前沒有考慮裁員，可能以減少加班、減少臨時工的方式因應。

「褐皮書」為 Fed 在召開 FOMC 利率決策會議前兩週，對當前各地區經濟情勢評估的一份報告，這對 Fed 利率的決議政策，具有相當大的參考意義。

目前聯準會各成員對 9 月即將招開的貨幣會議 (FOMC) 看法仍相當分歧，波士頓 Fed 總裁認為經濟良好不必降息，但聖路易斯 Fed 總裁則認為一次降兩碼才符合效益。

多數分析師仍預期 9 月將降息一碼。最新 FedWatch 顯示，9 月降息一碼的機率為 91.5%，降息兩碼的機率，則為 8.5%。