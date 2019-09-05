專家：中國內部經濟問題比貿易戰更嚴重

外電報導，美中關係專家表示，長達 14 個月的貿易戰「對中國經濟沒什麼直接影響」，並警告表示，中國國內經濟問題對中國政府來說比貿易戰更嚴重，並且若美國要威脅到中國國家主席習近平的權力，可能還需更大的經濟衝擊。

中國經濟問題專家史宗瀚 (Victor Shih) 今日 (5 日) 在「美中經濟暨安全檢討委員會」(USCC) 聽證會中表示：「威脅習近平的權力，需要真正的巨大經濟衝擊。」他認為，中國潛在的結構性挑戰，例如高債務水平，給北京政府的長期經濟目標帶來了更大的問題。

然而，他也認為，隨著貿易戰的持續和升級，仍可能對中國經濟造成部分損害，主因在於中國政府在應對經濟放緩政策上可能因此出現分歧，當局是否要採取更多刺激政策來推動成長，或繼續消除風險債務。

貿易戰發生以來，已經讓世界兩大經濟體美國與中國之間形成了距離。

美國商務部週三公佈的 7 月貿易數據顯示，美國對中國的出口在 2019 年前七個月下降了 18.2%，而從中國的進口下降了 12.3%。雙方在近期來進一步相互加徵了更多的關稅。

根據中國國家統計局日前公佈的數據顯示，美中貿易戰壓力持續加重，8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 從 7 月份的 49.7 下跌至 8 月份的 49.5，低於 50 榮枯線下，並且連續 4 個月萎縮，中國國內似乎正面臨需求低迷的問題。