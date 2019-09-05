資金匯回專法上路 會計師：三面向評估挑選合適管道

全球反避稅與美中貿易戰驅使境外資金回流，財政部連射三箭迎接海外資金返台，勤業眾信聯合會計師事務所表示，資金匯回前建議從資金、稅務跟投資三大面向，評估短中長期用途，選擇最佳回流管道，才能讓企業永續經營。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信表示，境外資金匯回專法上路當天就有台商提出申請，反映專法對台商具有一定吸引性，但他也提醒，境外資金匯回涉及層面廣泛，匯回前應先整合「資金、稅務、投資」從這三大面審慎評估。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師林淑怡建議，台商應畫分短、中、長期三階段，完成「資金回臺之稅負試算」短期目標、評估「企業永續經營考量」中期計畫，並規畫「家族傳承計畫安排」長期策略，進行境外資金策略布局與海外營運重組計畫，讓資金使用效益與稅負最佳化，健全企業制度以因應未來之稅務挑戰達到百年傳承目的。

境外資金匯回專法預計實施兩年後落日，接著由營利事業及個人「受控外國公司制度」（Controlled Foreign Company, CFC）接棒登場，預計 2022 年實施，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳惠明表示，CFC 上路後，過去透過境外公司截流利潤、不分配盈餘回台灣企業或個人即不用課稅的操作模式即將失效。

陳惠明指出，企業或個人應儘早思考並把握黃金緩衝時期，儘速評估 CFC 對於海外投資架構的影響，並思考在調整架構過程中，如何適用境外資金匯回專法，以降低租稅負擔。

此外，面臨經濟實質法案衝擊，如何調整境外公司架構，尋找合適落腳的稅務居所，也是投資人極需思考的問題，陳惠明表示，台商「實際管理處所」（PEM）大多在台灣，成為台灣稅務居民較符合經濟實質，而 PEM 的施行或許可為台商提供經濟實質法案另一個解套方案，值得主管機關思索評估。

林淑怡提醒，台商評估多年累積的境外資金時，除需釐清境外資金產生原因、往來歷史紀錄、稅務風險外，也要思考境外公司經濟實質法落實以及專法二年落日 CFC 日出後，可能引發的境外資金之重大稅務挑戰。