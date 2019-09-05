晶技8月營收8.31億元 月增及年增均逾1成 創32個月新高

台灣頻率元件廠龍頭晶技 (3042-TW) 受惠網通、手機高階應用產品出貨順暢，小型化元件 1008 產品也完成開發，並順利出貨，帶動營收成長，今 (5) 日公布 8 月營收達 8.31 億元，創 32 個月來新高，毛利率也可望同步攀升。

台灣晶技 8 月營收為 8.31 億元，月增 10.31%，年增 11.33%，累計前 8 月營收 51.52 億元，年衰退 0.34%，依晶技手中訂單預估，9 月營收將維持 8.31 億元以上，且目前生產、營收達經濟規模，出貨結構有利，8 月毛利率可望至較 7 月的 24.77% 攀升。

法人圈估，晶技 8 月營收超越 8.31 億元，創 32 個月來單月新高；除因下半年市場熟知的蘋果新手機、穿戴裝置等，石英元件需求進入旺季，據指出，日韓貿易衝突下，晶技下半年出貨將大力受惠韓廠採購增加挹注，毛利率可望逐步向上。

頻率元件業界指出，由於日、韓關係緊張，在韓國官民刻意抵制日貨影響下，韓廠對台灣零組件採購量持續增加，尤其目前需求進入手機零組件旺季，韓高階手機廠原先採購石英元件，主要是台灣晶技與日商 Epson 及 NDK 等日廠並列，目前整體採購趨勢上，已明顯轉向晶技。

晶技 7 月毛利率達 24.77%，創 19 個月來新高，8 月持續挑戰 25% 水準，激勵毛利率上攻，且美系大客戶需求明顯提高，小型化產品發揮漲價效益，產能利用率更高達 95%。

展望第 3 季，法人指出，晶技部分小型化、利基型產品產能滿載，並獲客戶同意調高價格，第 3 季受惠旺季需求，及部分料號價格提高，營收估將較第 2 季成長 2 成，也較去年同期 22.67 億元成長並將改寫近 11 季以來新高。

晶技因 3C 電子產業對小型化產品需求大幅提高，日前獲經濟部投資台灣事務所通過回台投資申請案，將在桃園平鎮廠投資 25 億元擴充設備，生產包括 5G 應用石英晶體、微機電產品前端製程及 1008 等小型化產品，預計 2021 年完工，但在今年第 4 季將先在台灣平鎮廠開出 2 條小型化產品生產線。

晶技 7 月單月營收達 7.53 億元，改寫 9 個月來新高，單月毛利率竄升至 24.77%，月增 1.41 個百分點，年增 1.49 個百分點，稅前盈餘 8129 萬元，也創下 9 個月來新高。累計前 7 月稅前盈餘 3.25 億元，年減 4.5%，每股稅前盈餘 1.05 元。