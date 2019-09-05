第2波秋冬國旅補助來了 住房送夜市抵用券200元

行政院長蘇貞昌今 (5) 日拍板交通部擴大秋冬國旅第 2 波獎助計畫，其中，包括經濟部提供的自由行旅客每房發給夜市抵用券 200 元，以及台鐵、高鐵、故宮等多項優惠方案，預計由各部會投入逾 10 億元，將從 9 月 16 日上路。

蘇揆表示，政府過去幾波推動國民旅遊獎勵，均創造本小利多的效果，9 月起實施的擴大秋冬國旅獎勵，投入 36 億元，預估可創造 256 億元觀光效益。觀光局長周永暉指出，第 2 波獎勵計畫經費由各部會編預算支應，效益仍待進一步推估，但初估可產生約 3 到 5 倍的經濟效益。擴大秋冬國旅第 2 波獎助計畫主要可分為三大類：

活絡產業類

經濟部提供方案，自由行旅客每房發給夜市抵用券 200 元，民眾可由不同人輪流登記住宿，多次領取抵用券，至公告的夜市使用。

農委會提出農業體驗抵用券優惠，自由行旅客每房 250 元，團客則是每人獎勵 100 元。另外，12 處國家森林遊樂區，12 歲以下兒童可不限次數免費入園。

客委會的部分，遊客至 70 個客家文化重點發展區旅遊，可加碼獲贈價值 600 元 369 浪漫客庄自由行電子旅遊券 1 張。

原民會方面，自由行遊客前往原民會認證商家 (Ayoi 阿優依、精實創業) 消費並以台灣 PAY 支付，即可獲贈 500 元電子折價券 1 張。

文教及環教類

教育部提出基隆海科館、台北科教館、台中科博館、高雄科工館及屏東海生館，自由行旅客親子共遊入館，12 歲以下兒童不限次數免費入館。

文化部的部分，國立臺灣博物館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣史前文化博物館，自由行旅客 12 歲以下兒童不限次數免費入館。另外，國家表演藝術中心 12 歲以下兒童也提供免費導覽服務。

故宮博物院提出自由行旅客兩人同行一人免費入館優惠，另外，65 歲以上長者免費入館優惠。環保署則是針對自由行旅客，環保綠點 2 億點加碼送。

交通優惠類

公路總局提供 39 條「台灣好行」路線使用電子票證搭乘半價優惠。

台鐵方面提出 4 大方案，包括 1 人 / 4 人 TRPASS 三日券 66 折、花東地區莒光號全票及孩童票 80 公 里以上 7 折優惠、花東地區增加團體座位數及增開團體列車優惠、環島觀光列車 (Hello Kitty 環島之星列車 10 條旅遊套裝及郵輪式列車二天一夜 9 條行程) 每人優惠 500 元。

高鐵方面則推出 8 項方案，其中，「搭高鐵送住宿」專案，以台北出發搭乘對號車廂來回並入住高雄飯店 + 住宿一晚 (含早) 為例，只要 2980 元，若是搭乘商務艙則送五星級飯店住宿。另外，高鐵還推出高鐵假期「豐富行／輕鬆遊買一送千」專案，每名旅客可獲 1000 元抵用券。