8月CPI年增0.43% 主計處：物價仍平穩上漲

行政院主計總處今 (6) 日公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 0.43%，連續 8 個月上漲，其中食物類漲幅最顯著，但扣除蔬果及能源後的核心 CPI 則年增 0.39%，顯示整體物價仍呈現平穩上漲。

主計總處表示，觀察七大類變動較大品項，食物類上漲 2.35% 最為顯著，主因蔬菜及水果受颱風豪雨影響，價格分別上漲 14.56% 及 3.57% 所致，蛋類價格續下跌 8.19%，抵銷部分漲幅；醫藥保健類漲 0.81%，主要是掛號費及病房自付費調漲所致。

不過，交通及通訊類下跌 2.44%，主因機票、油料費及通訊費分別下跌 8.55%、6.75% 及 4% 所致；衣著類小跌 0.8%，因為部分夏季服飾售價較去年優惠，跌 1.8%。

值得注意的是，先行指標躉售物價指數 (WPI) ，8 月年減 3.44%，已連續 4 個月負成長，主計總處指出，主要是受美中貿易戰影響，市場充滿不確定性，影響全球需求，加上國際原油價格仍呈現低檔，原物料價格也同樣下滑。

主計總處表示，CPI 需連跌兩季才有通縮疑慮，目前整體來看，物價仍平穩上漲，沒有通縮問題，且美中兩國 10 月將進行新一輪談判，貿易戰又露出曙光，外界不必過度擔心。