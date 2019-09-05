日本車市：HONDA N-BOX蟬聯冠軍 TOYOTA Sienta奪一般車王座

由日本汽車經銷商所組成的業界團體，在週四 (5 日) 公布了日本國內 8 月的新車銷售報告。本田 (7267-JP) 的輕型車 (K-Car)N-BOX 拿下銷量冠軍，也是自 2017 年 9 月以來，連續 24 個月在日本市場奪下王座。銷量排名第 2 的是大發工業的輕型車 Tanto。而在不包含輕型車的新車市場方面，則由豐田汽車 (7203-JP) 的 SIENTA 奪冠。

根據日本自動車販賣協會連合會 (Japan Automobile Dealers Association，JADA)，還有全國輕自動車協會聯合會的新車銷售統計，在今年 8 月，本田的 N-BOX 較去年同期增加 17.9% 至 1 萬 8282 輛。第 2 名的大發 Tanto 較去年同期大增 73.3% 至 1 萬 6838 輛。大發的 Tanto 在 7 月時進行了全面改款，新款 Tanto 在推出 1 個月後的接單量約為原先預期的 3 倍，大受消費者歡迎。

第 3 名是日產的 Dayz，在車款全面改良的效應下，大幅增加 34.4% 至 1 萬 3432 輛。在整體排行的 1 - 5 名，都是由輕型車所拿下。

日本車市：HONDA N-BOX 蟬聯冠軍！TOYOTA Sienta 奪一般車王座！(資料照片) (圖片：AFP)

而在一般車的表現方面，第 1 名是豐田 SIENTA，年增 57.9% 至 8745 輛。而在包含輕型車的整體銷量排行方面，則擠進了第 6 名。SIENTA 在 2018 年 9 月時進行小改款，也因此同年 8 月有許多的準車主未出手購買，造成這次年增率逼近 60% 的結果。

一般車第 2 名是豐田的油電車款 Prius，年增 9.4% 至 8176 輛。第 3 名是日產 (7201-JP) 的 Serena，年增 21.3% 至 7714 輛。而在 4 月重回日本市場的 SUV 車款豐田 RAV4，則以 6277 輛的成績拿下了第 9 名。

另外在車輛檢查傳出醜聞，創下約 200 萬輛最大召回紀錄的鈴木 (7269-JP)，雖以輕型車的 Spacia 在整體市場拿下第 4，但較去年同期減少 2.7% 至 1 萬 674 輛。