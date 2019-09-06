VCSEL磊晶廠IQE上半年營收年減9% 維持全年財測範圍

VCSEL(垂直共振腔面射型雷射) 磊晶供應商 IQE plc 公布，今年上半年營收 6670 萬英鎊，較去年同期的 7340 萬英鎊下降 9%，係因智慧手機市場疲弱，加上科技市場放緩、國際貿易緊張氣氛，以及主要來自磷化銦（InP）的雷射分割產品的需求下降。

無線營收年減 29%，自 4250 萬英鎊下降至 3010 萬英鎊。

CMOS++ 營收自 79 萬英鎊下降至 53 萬英鎊。

但光通訊產品營收成長 18%，自 3010 萬英鎊提高至 3550 萬英鎊。

調整後營業虧損 190 萬英鎊 (去年同期為獲利 760 萬英鎊)，這反映了成本基數的營業槓桿負面，其中包括因產能投資而提高的折舊和攤銷 240 萬英鎊。

由於營業虧損，加上一次性非現金遞延美國稅費，其 EPS 為負 1.29 便士，去年同期為正 0.76 便士。由於交易量較低，營業產生的現金從 760 萬英鎊降至 400 萬英鎊。

該公司執行長 Drew Nelson 博士指出，「IQE 公布的財報結果符合今年 6 月交易更新後的結果。」

IQE 重申全年財測，「儘管今年上半年我們的產業面臨數個具挑戰性的市場狀況，我們對 IQE 適應全球供應鏈變化的能力仍有信心，且我們的全球擴張項目已經有重大策略和營業上的進展，包括完成在新港 (Newport) 的大型代工廠基礎設施階段，以及在台灣和美國麻州擴大產能。IQE 全球製造足跡中再添這些投資，加上 IQE 獨特的化合物半導體材料經驗和知識產權的組合，讓整個集團可以在 5G 與連結設備的商機帶動下，銷量增加，邁向未來成長和利潤擴大。」

IQE 維持 6 月時公布的財測，影響今年營收前景的 3 個關鍵因素是：

1. 地緣政治局面的不確定性衝擊全球科技市場，尤其是供應鏈重建庫存的信心。

2. 今年下半年智慧手機市場

3. 新亞洲供應鏈形成的速度，相關產品品質與初始訂單量。

平衡這些因素後，IQE 預計 2019 全年營收範圍 1.4 億至 1.6 億英鎊 (去年為 1.563 億英鎊)。按細部市場，無線部門估計下降 25% 至 30%，而光通訊產品成長超過 30%。

下半年營收預計占全年營收的 52-58%。IQE 預計下半年可望返回調整後營業獲利，IQE 成本管理行動將強化這一點。

2019 全年 EBITDA 利潤率仍將保持低位，因為設施利用率仍處於產能的低位。IQE 也重申全年調整後營業利潤，雖然預期今年維持獲利，但調整後營業利潤較初始財測下降 10% 以上。

IQE 重申全年資本支出預算為 3000 至 4000 萬英鎊。