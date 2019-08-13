〈車市〉汎德永業下半年營運加溫 保時捷新車系挹注強勁成長動能

汎德永業 (2249-TW) 今 (13) 日公布上半年財報，稅後純益 2.91 億元，年減 9%，每股純益 4.06 元，汎德永業表示，上半年 BMW 和 Porsche 改款新車熱銷，下半年兩大豪華進口車品牌仍有多款新車陸續上市，包括 BWM X1 和 1 系列房車，以及 Porsche 新車系 Cayenne Coupe，法人看好下半年表現可望優於上半年。

儘管上半年台灣車市成長疲軟，但受惠 BMW 豪華休旅車 X4、X5 以及 Porsche 改款 Macan 等多款新車熱銷，汎德永業營收逆勢穩健年增 2.8%，再加上維修保養業務成長帶動，推升上半年毛利率年增 0.44 個百分點至 11.38%，為 3 年來同期新高。

汎德永業近一步指出，去年下半年陸續新增 BMW 台南永康 5S 全功能旗艦展示服務中心、Porsche 高雄楠梓全功能展示服務廠，以及台中新設專業鈑噴中心後，有效帶動新車銷售和維修保養兩大業務的成長動能，維修保養占總營收比重已來到近 12%，是推升毛利率的主要原因，但也造成上半年費用率較去年同期略增，影響整體獲利表現。

不過，汎德永業強調，長遠來看，新據點投入挹注成長動能，隨著經濟規模效益發酵，費用率將逐漸恢復正常水準。

展望後市，BMW 和 Porsche 都將有新車陸續發表上市，7 月已開始交車的 BMW 全新七人座休旅車 X7，以及全新改款豪華旗艦房車大 7 系列，預購情況相當良好，接著 BMW 將發表新改款的運動休旅車 X1 和 1 系列房車；而被視為 3 系列房車主流車款的 320i，也預計第四季登場。

Porsche 則是於 8 月發表 Cayenne Coupe 高性能跑旅車，預期將再一次掀起 Cayenne 熱銷風潮。

另外，汎德永業強調，由於售後維修保養已成為重要的獲利來源，同時也看好新據點隨經濟規模擴大會產生更大效益，因此，將持續增設結合銷售與售後服務廠的點，預計明年上半年「BMW 高雄新生全功能展示服務廠」與「Porsche 內湖潭美全功能展示服務廠」建置完工並投入服務。