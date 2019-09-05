貴金屬盤後－避險買盤需求續增 黃金收高 白銀創下三年來最高位

受到美元貶值、英國脫歐，和全球經濟疲軟等隱憂支持，黃金週三 (4 日) 持續走高，攀升至 6 年新高位，不過由於香港抗爭局勢緩解，全球股市回彈，使得部分黃金漲幅不大，白銀緊追在黃金後，創下三年來最高交易價。

12 月交割的黃金上漲 6.15 美元，或 0.4%，金價以每盎司 1562.05 美元作收，收在 2013 年 4 月以來最高位，黃金今年以來以上漲 20%。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

美中貿易戰引發經濟衰退的隱憂，美債 10 年期殖利率創下 2016 年 7 月以來最低位，同時美國經濟指數 8 月 ISM 製造業 PMI 看跌，支持黃金上行。

9 月交割的白銀上漲 4.6 美分，或 2.38%，收於每盎司 19.7 美元，根據 FactSet 的數據，白銀創下自 2016 年 9 月 26 日以來最高成交價，白銀 8 月漲幅超過黃金，累計上漲逾 11%。

未來展望

高盛認為，各國央行持續增添黃金儲備，加上交易所黃金避險需求持續上升，黃金價格有望進一步上漲。

關稅進入第三天，美中貿易戰方面，目前仍未取得任何進展，美國和中國尚未發布下次貿易談判的確切時間，下一波關稅將在 12 月生效。

福四通國際 (INTL FCStone) 分析師 Rhona O'Connell 表示，白銀趁勝追趕黃金，交易量相當可觀，有望突破每盎司 20 美元。

聯準會 (Fed) 週三 (4 日) 發布象徵美國經濟報告的褐皮書(Beige Book)，顯示整體經濟以「溫和擴張」的節奏發展，發布後不久金價上升至 1564.10 美元。

其他貴金屬

Comex 顯示金價帶動其他貴金屬走高，10 月鉑金上漲 33.6 美元，或 3.52%，至每盎司 989.4 美元；9 月鈀金上漲 17.10 美元，或 1.11%，至每盎司 1552 美元。