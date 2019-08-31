貴金屬盤後－黃金連四個月上漲 本月金價漲幅有望達7%

黃金週五 (30 日) 黃金收低，黃金連續第四個月上漲，由於 7 月份至 8 月份時，美中貿易戰間的緊張情勢，引發 8 月份一波避險買盤投資，黃金本月份漲幅有望突破 7% 大關。

12 月交割的黃金下跌 7.75 美元，或 0.5%，金價以每盎司 1529.15 美元作收，根據 FactSet 數據，這是自本週金價最高位下跌了 5% 的價格，不過黃金 8 月份漲幅超過了 6%。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

8 月份黃金受到美中貿易戰情勢升溫，加上美債殖利率倒掛，全球經濟疲軟擔憂擴大，激勵了本月黃金上行。

雖然前日北京當局和白宮釋出和解風聲，導致本周金價漲幅減縮，不過分析師仍在觀望貿易戰走向，黃金仍有強勁漲勢的潛力。

9 月交割的白銀上漲 1.6 美分，或 0.86%，收於每盎司 18.29 美元，根據 FactSet 的數據，白銀在 8 月份的漲幅超過黃金，本月目前為止上漲超過 17%。

未來展望

黃金本月有望上漲近 7%，主因是美中兩國在 8 月份全面開打的關稅戰。中國官員週五表示，雙方談判代表貿易戰目前只是「保持有效溝通」。

RBC Capital Markets 的分析師 Christopher Louney 認為，目前貿易局勢未明朗化，因此黃金仍有上行趨勢。Louney 認為至少在 2020 大選前，黃金仍有避險買盤的漲勢，不過預估會在今年年底出現盤整。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 主管 Ole Hansen 表示，黃金近期暫停漲勢，不僅是因為貿易發展，還因為週五早些時候美元走強，觸及近一個月以來最高位。

市場投資人期待 9 月份聯準會 (Fed) 能下調基準利率至少 1 碼。通膨年增率則增 1.6%，持續低於聯準會目標 2%，未能重振美中貿易戰升溫時，黃金出現的漲幅。

其他貴金屬

Comex 顯示 10 月鉑金上漲 16.2 美元，或 1.76%，至每盎司 929.8 美元；9 月鈀金上漲 59.4 美元，或 4.04%，至每盎司 1522.9 美元