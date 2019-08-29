花旗：黃金可望突破向上 有漲至2000美元的空間

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年8月29號15點0分

全球不確定性繼續推動避險需求，支撐黃金價格近來攀高到 6 年高點。花旗集團 (Citigroup) 分析師在最新的報告中強調，黃金仍有上漲空間。

花旗資深技術策略師 Shyam Devani 表示，黃金與標普 500 指數之間的比率，正在測試一個關鍵的支點，如果突破走高，可能引發黃金上漲 25% 的反彈。以當前價格計算，Devani 估計將推動黃金價格來到每盎司近 2000 美元。

Devani 指出，目前股市看起來很脆弱，特別是考慮到美債殖利率曲線，目前倒掛的情況更嚴重了，凸顯了黃金上漲的可能性。

10 年期美債殖利率週三進一步下挫，拉大與 2 年期美債的利差，與此同時，30 年公債的殖利率跌破 2%。不過，黃金 (28 日) 出現一些技術性賣壓，12 月交割的黃金期貨價格週三下挫 0.21%，至每盎司 1548.60 美元。

今年金價的重要突破出現在 8 月，本月以來已上升 112 美元，是自 2016 年以來最好的單月成績，甚至高於今年 6 月的表現。相較之下，本月標普指數下挫，跌幅超過 3%。

隨著全球經濟衰退擔憂持續增長，許多分析師仍看好黃金。其中，瑞銀集團 (UBS Group AG) 相信，受到央行寬鬆政策影響，支持黃金在未來 12 個月衝上每盎司 1650 美元。

現貨黃金週三下跌 0.1%，至每盎司 1541.08 美元，但今年仍然上漲 20%。