貿易戰七傷拳！7月美國對中國出口續放緩

週三 (4 日) 美國商務部公布進出口數據，其中與中國的進出口貿易於 7 月份繼續下滑，儘管 7 月當時美中貿易戰短暫出現停火。

美國商務部週三 (4 日) 公佈的數據顯示，美國出口至中國的商品月增率下降 2.7%，年增率則下降 1.9%，美國對中國貿易逆差經季節調整後，收縮至 296 億美元。

白：美國出口至中國之出口額 藍：美國進口自中國之進口額 (單位 10 億美元) 圖片：Bloomberg

美國整體 7 月貿易進出口數據：

而美國商品和服務整體出口在 7 月年增率成長 0.6% 至 2074 億美元，其中消費品、資本貨物和汽車上升；

7 月進口月增率則下降 0.1% 至 2614 億美元。

美國整體商品和服務貿易逆差減少不及預期，達到 540 億美元，為三個月以來最低點。

藍：美國整體出口額 紅：美國整體進口額 (單位 10 億美元) 圖片：calculatedrisk

美國去年最大的貿易伙伴中國在今年已落後於墨西哥和加拿大，因關稅越來越高，且貿易戰何時能夠得到解決的不確定性增加，這場衝突打亂了企業的供應鏈、阻礙了資本投資計畫，而美國製造業也在上半年陷入衰退，且人們越來越擔心更廣泛的經濟衰退可能出現。

除此之外，儘管穩定的消費支出支持了進口，但強勢美元和疲軟的全球展望繼續抑制著美國的出口需求。

與中國貿易下降的同時，美國和加拿大及墨西哥的商品進、出口月增率變化不大。

今年迄今為止，美國對中國的商品貿易逆差，自 2018 年前 7 個月的 2349 億美元，已縮減至經季節調整後的 2095 億美元，出口則下降 17.3%，同期進口減少 12.4%。

彭博調查的經濟學家預估中值為，整體貿易逆差縮小至 534 億美元。

經通貨膨脹調整後，商品貿易逆差從前月的 862 億美元收窄至 855 億美元。

商品進出口約占美國貿易總額的約四分之三；美國通常會出現商品貿易逆差和服務貿易順差。

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