貿易戰及香港反送中影響 印度珠寶業對港出口續跌

香港的反送中動亂引發各界擔憂，印度珠寶業也連帶受到影響。根據印度珠寶首飾出口促進協會 (Gem＆Jewellery Export Promotion Council) 的數據顯示，今年前四個月，印度珠寶對其最大市場香港的出貨量，已經下跌 6.6% 至 32 億美元。

該協會的執行董事 Sabyasachi Ray 在週二 (3 日) 表示，如果香港的抗議活動繼續，數據的下跌幅度很可能會持續加深。在去年，由於中美之間的長期貿易戰削弱了需求，以及全球需求的放緩，印度寶石和珠寶出口對香港的出貨量下跌約 17% 至 111 億美元，印度寶石和珠寶對香港出口占整體的近三分之一。

Ray 在接受采訪時表示，如果香港的動亂影響買家和貿易的流動，那麼對香港出口下跌的趨勢將會增加。他認為，香港作為向中國運輸原材料和商品的流通管道，如果抗議活動持續下去，整體供應鏈都將會受到影響。

近期以來，香港的民眾為抗議香港立法會二讀《逃犯條例》，發起「反送中」示威行動，隨後發生一系列抗議抗議活動，香港警民衝突不斷升級，甚至動用催淚彈、水砲和橡膠子彈等。最新消息指出，香港特首林鄭月娥在今日 (4 日) 晚間宣布，正式撤回逃犯條例。

市場認為，如若香港的動盪持續，可能會增加香港經濟衰退的可能性。目前，香港的經濟已經受到美中貿易戰的壓力。據數據顯示，隨著來自中國大陸的遊客數量下降，以及黃金價格飆升，最終也可能損害該市的零售珠寶銷售。