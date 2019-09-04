日經：蘋果明年春將推新低價iPhone 救大中華、新興市場銷售

蘋果 2020 年低價手機將可能重出江湖，據《日經》引述消息人士報導，蘋果將在 2020 年春天針對新興市場與中國，推出一款新的低價 iPhone，以挽救近二年 iPhone 在這二個市場銷量下滑之慘況。

據 IDC 數據顯示，蘋果於 2018 年出現了史上第一次的手機銷售衰退，且於今年更出現手機銷量與市佔率同時下滑的現象，此外，全球智慧型手機產業至今也出現了連三年的衰退，而美中貿易戰的開打，也讓智慧型手機市場雪上加霜。

美中貿易戰影響下、中國消費者的反美情緒升溫，也令 iphone 在中國的銷售受到衝擊，此外，蘋果過去所打的高價策略也出現了價格天花板，去年所推出的 iphone XS Max 推出後馬上出現了銷售不如預期的狀況，而蘋果 CEO Tim Cook 也表示，價格正是新興市場出現銷售疲軟的原因。

因此為了挽救新興市場，除了推出旗艦機打折、舊機換購等方案外，市場傳言，預計蘋果將於 2020 年春天，推出低價手機以重振新興市場銷售與奪回市佔率。

消息指出，蘋果此款新低價 iPhone 尺寸與 2017 年推出的 4.7 英吋 iPhone 8 類似，且將與今年的旗艦 iPhone 共用大部分相同元件，但面板則將採用 LG 製造的 LCD 顯示器，以利蘋果的低價策略。

然而新興市場已非 2016 年那般如此藍海，新興市場中高階手機市場現在競爭者除了三星以外，現在亦加入了 Google (GOOG-US)、華為、OPPO、vivo、小米等，新興市場看似已逐漸染紅。

除了新興市場銷售出現危機之外，蘋果於 5G 進展也出現了落後，資深產業分析師 Eddie Han 表示，大多數競爭對手都已推出兼容 5G 服務的手機，而蘋果對此仍未推出任何 5G 手機。

然而螢幕顯示方面，蘋果則有明顯動作，預計 2020 年還將推出至少 2 款旗艦級 iPhone，估計將搭載近年來高度流行的 OLED 顯示器，因 OLED 具有更好的色彩對比度，市場預估，蘋果 2020 年 iPhone 之 OLED 顯示器將由日本顯示器公司 (JDI) 為主要供應商。