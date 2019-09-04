美股早盤 — 中國強勁數據 香港撤回《逃犯條例》 道瓊開盤漲逾 100 點

週三 (4 日) 中國 8 月服務業 PMI 經濟數據亮眼，緩解了全球經濟增長放緩的擔憂，香港行政長官林鄭月娥正式撤回《逃犯條例》修訂。

美債衰退訊號恢復正常，油價上漲，亦提振華爾街情緒，能源與科技類股領漲，道瓊開盤一度漲逾 200 點後收斂漲幅。



截至台北時週三 (4 日) 晚間 10 時 15 分許：

道瓊指數上漲 143.15 點或 0.55%，暫報 26261.15 點

費半指數上漲 32.04 點或 2.17%，暫報 1510.39 點

台積電 ADR 上漲 2.33% 至每股 42.69 美元

二年期美債殖利率下跌 0.004 至殖利率 1.458%

十年期美債殖利率上漲 0.016 至殖利率 1.483%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 2.67% 至每桶 55.38 美元

黃金上漲 0.09% 至每盎司 1557.05 美元

VIX 恐慌指數下跌 6.31% 至 18.44 點

美元指數下跌 0.32% 至 98.68 點

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

週三 (4 日) 香港特首林鄭月娥正式宣布撤回備受爭議的修訂《逃犯條例》，重申不會成立獨立調查委員會，此為港府對香港長達 6 個月來的反送中抗議活動，作出最新的回應。

FOMC 紐約聯準會主席威廉斯週三發表演說稱：「低通膨確實是這個時代的問題。」

他表示：「目前經濟溫和增長、失業率低，但低通膨率是更廣泛的經濟形勢的反映。我正在密切關注這一微妙的局面，並保持警惕，採取適當行動，支持持續增長、強勁的勞動力市場，以及通膨率持續回到 2%。」

關鍵經濟數據：

根據財新網報導，8 月財新中國服務業 PMI 報 52.1，較上 (7) 月反彈 0.5%，創三個月新高，反映中國服務業景氣改善。

由於出口反彈和進口下降，美國 7 月的貿易逆差報 540 億美元，較上月下降 2.7%，美國對中國貿易逆差報 328 億美元，大增 9.4%，創下半年來新高。

華爾街分析

投資者仍對中美貿易談判的任何消息保持警惕，與此同時，香港撤回《逃犯條例》試圖消退爭議事件風險。

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示：「隨著主要爭議從談判桌上消失，事情應該會平息下來，距離 2047 年這個 50 年大限的日子接近，香港與中國之間的問題仍然存在，未來幾年只會進一步加劇。」