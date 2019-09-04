避險情緒濃！日10年債殖利率今一度直逼歷史低點

日本 10 年期公債殖利率，週三 (4 日) 在盤中一度下跌至 -0.295%，創下了 2016 年 7 月 27 日以來的低水準。有日本國內的證券公司認為「除了市場意識到 -0.30% 這個關卡，美 10 年期公債的殖利率在盤外交易出現上揚，都讓利率停止下跌」。

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在週三上午的日本債券市場，由於受到美中貿易摩擦還有英國脫歐的動向影響，投資人抱持著高度警戒情緒。債市中被視為相對安全的日本公債，在投資人大量買進的結果下，長債利率一度從昨 (3) 日的 -0.290% 下滑到 -0.295%，出現 3 年以來的低水準。

過去在 2016 年的 7 月，日本的 10 年期公債殖利率，曾出現以往最低的 -0.3% 紀錄。而今 (4) 日的盤中表現，也非常接近這項日本在 3 年前所創下的長債殖利率最低紀錄。

有市場關係人士說道「英國首相強生 (Boris Johnson) 放話表示，英國國會若將英國脫歐的日程延後，他將解散國會。這讓投資人對未來展望感到不安」。

日本央行總裁黑田東彥，曾在 6 月時表示「在具體範圍裡，沒有必要過度嚴格來看待」。另外在 8 月初時，SBI 證券的首席債券策略師道家映二認為，日本央行容忍利率進行到 -0.25%。另一個理由則是在 2018 年 7 月的日本央行金融政策決定會議中，有政策委員提到「容許變動區間在 ±0.25% 水準較為恰當」。

不過道家映二指出「與 0% 水準的誘導目標相較，-0.25% 是相當於單次利率調降的低水準」。認為對於金融政策作出彈性解釋有其界限，若利率出現更進一步下滑，在變動幅度容忍上，可能會有所動作。

而日本央行對這回的殖利率變化可容忍到什麼程度，還有接下來會採取什麼樣的行動，也將受到市場密切矚目。