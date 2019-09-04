貴金屬盤後－美中貿易協議難產、8月ISM製造業PMI下滑 金價漲逾2%

週二 (3 日) 金價上漲逾 2%，由於美中貿易協議會談日期難敲定，加上美國 8 月份 ISM 製造業 PMI 指數創下三年來最低 49.1，景氣萎縮造成華爾街恐慌情緒蔓延，支持黃金回彈至 6 年新高位。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金上漲 25.55 美元，或 1.67%，金價以每盎司 1554.95 美元作收，根據 FactSet 數據，這是自 2013 年 4 月以來最高成交價，上周金價下跌 0.5%，但 8 月份黃金共上漲 6.3%。

美國供給管理協會 (ISM) 週二 (3 日) 公布，8 月製造業 PMI 指數為 49.1，低於 7 月份創下的三年新低 51.2，首度下滑至代表景氣榮枯的分界線 50 以下，此前分析師預估為 51.2。

9 月交割的白銀上漲 9.8 美分，或 5.41%，收於每盎司 19.25 美元，根據 FactSet 的數據，白銀這是自 2013 年 4 月以來最高成交價，白銀 8 月漲幅超過黃金，8 月累計上漲近 11%。

未來展望

美中情勢未明朗、全球經濟趨緩，加上英國無協議脫歐等不安因素，增加市場擔憂情緒，使得投資人轉往貴金屬避險買盤。

GoldMining 公司執行副總裁 Jeff Wright 表示，國際情勢不穩，恐進一步增加了聯邦公開市場委員會 (FOMC) 降息的可能。

Wright 認為，白銀將趁勝追趕黃金，但目前美中的任何消息都可能讓下週白銀跌幅更大。

華爾街分析師預計聯準會 FOMC 將基準利率調降 1 碼，以抵銷中美貿易衝擊對全球經濟的危害

其他貴金屬

Comex 顯示 10 月鉑金上漲 30.5 美元，或 3.25%，至每盎司 957.4 美元；9 月鈀金下跌 2.3 美元，或 0.15%，至每盎司 1535 美元。