耐心等待 野村：中國將推更多刺激經濟政策

今 (4) 日野村在上海舉行 2019 年中國投資年會，會中野村中國區首席經濟學家陸挺表示，中國有刺激經濟的需要，中長期來看，預計年底前中國政府會有更多刺激經濟政策將推出。不過在此之前，投資人需要保持耐心。

野村首席經濟學家 Robert Subbaraman 則指出，過去幾年，全球經濟成長的不確定性與日俱增，世界經濟已經接近轉折點，如果不確定性持續增加，經濟成長將會放緩。

就短期利率政策而言，Robert Subbaraman 預計，歐洲央行和 Fed 將在 9 月份降息。

另一位野村經濟學家 Robert Cooper Dent 則認為，目前美國經濟下滑風險增加，美國消費者信心下降，Fed 不得不採取寬鬆的貨幣政策。

他進一步指出預估 Fed 9 月降息 50 BP 的機率為 20%，主要因為 Fed 內部對降息看法並不一致，因此認為 9 月份降息 50 BP 的機率並不高。

(圖片: AFP)

此外，近期標準普爾發表報告指出，受人口結構變化，及美中貿易戰等因素影響，未來 10 年中國經濟成長將逐步下滑，年均增速只有 4.6%。

但美中之間曠日廢時的貿易與技術爭端，可能使目前正在調整經濟結構的中國，經濟轉型上更難控制。

報告指出，美中之間的緊張關係可能會逼使並刺激中國更加自力更生，不過將減緩中國在取得、創造和應用技術的腳步，使得生產效率提升受阻。