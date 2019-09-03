工業富聯副董事長李傑辭任！擬補周泰裕進董事會

週二 (3 日) 工業富聯 (601138-CN) 公告人事變動，工業富聯副董事長、公司董事李傑因工作調動原因，將辭去職務，工業富聯表示，公司董事會擬補任周泰裕博士為董事候選人。

工業富聯表示，感謝李傑教授在任期間為公司做出的貢獻，在李傑主導下，搭建了工業富聯發展工業互聯網業務的整體框架，確立了「三硬 + 三軟」的頂層設計，以及「蛋白 + 蛋黃」的業務模式。

李傑在工業富聯任內，積極推動了工業人工智慧對傳統工業生產之應用，率先在精密工具和通訊設備製造領域完成了熄燈工廠的樣板改造，打造出全球首個工具行業離散製造的智慧工廠，並被達沃斯世界經濟論壇列入全球 16 家「燈塔工廠」之一。

工業富聯擬補周泰裕博士為公司董事會候選人！

而在李傑辭任之後，工業富聯擬補任周泰裕博士，作為公司董事會之候選人，專長在高效能運算 (HPC)、大數據等領域。

周泰裕自 2002 年加入富士康集團，主導了富士康體系內企業系統、數據中心基建、可擴展的高效能計算、雲平台、大數據和 8K+5G Tamazone 生態建設等面向未來的創新型業務的推動。

周泰裕博士畢業於美國卡耐基梅隆大學，獲電子與計算機工程的博士學位，周泰裕現同時擔任富士康工業互聯網股份有限公司首席技術長、雲企業解決方案事業群的總裁，曾經就職於美國 IT 及互聯網公司 Sun Microsystems。

周泰裕博士在計算機輔助設計領域的研究成果豐碩，相關論文曾在美國工程設計自動化大會、《應用物理學雜誌》和《IEEE Transactions》等行業權威專業期刊上多次發表。

工業富聯指出，人才發展是公司的戰略重點之一，人才戰略是公司未來發展的源動力。長期以來，公司全力集聚國內外「高精尖缺」人才，持續優化管理隊伍結構，為推動公司、產業走向高水平、高質量發展提供強有力的智力支持和穩定的組織保障。

工業富聯表示，此次周泰裕博士補選為董事候選人，將令公司管理團隊的知識結構及職業背景更為豐富多元，有效提升公司業務協同發展的綜合效益，也為創新業務發展添能蓄勢，進一步推動工業富聯戰略升級。