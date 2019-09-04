Android 10 推出！紫光搶先搭載

Google 下一代操作系統 Android 10 才一發表，紫光展銳立刻跟進宣布已搶先在智慧手機行動平台上，搭載這一套新的操作系統。

因紫光展銳透過提前取得 Android 10 系統，因此先完成對虎賁 SC9863A、SC9832E、SC7731E 平台的系統升級，可支持智慧手機廠快速使用 Android 10 版本。

圖: 取材自網路

新的 Android 10 操作系統對隱私保護和控制功能有更進一步的改良，對整體性能、電池續航時間、安全性、隱私、方位數據等各方面都有所進化，使系統操作變得更智慧、速度更快、使用體驗更好。

之前，紫光展銳已被授權為 Google 的第三方認證實驗室，可為終端廠商提供 GMS Express Plus 設備認證，進而縮短產品上市時間，並使終端設備廠可以迅速向 Google 新一代操作系統升級。

紫光展訊消費電子業務管理部總經理吳迪表示，很高興與 Google 的深度合作，使紫光展訊的智慧手機平台能快速對新的作業系統做出因應，進而為終端設備廠的產品升級做好準備。

使紫光展銳在 Google 公布 Android 10 商用版本的第一時間，就能使得終端設備能迅速取得商用版本，顯示紫光展銳在相關技術的深厚經驗累積及技術實力。

此外，為了不在 5G 市場缺席，紫光展銳今年年初推出首款 5G 晶片，且計劃明年提交科創板上市申請。