關稅規避帶動 電子業Q3獲利看俏

新一輪美中關稅大戰 9 月 1 日開始實施，短期對台灣電子供應鏈有利，國泰證期研究部指出，關鍵電子產品包括手機、NB 等相關零組件仍有關稅規避期，因此，提前拉貨潮將使台灣電子產業鏈 9 月營收走高，10 月營收也不會太差，再加上人民幣貶值效應，第 3 季獲利將優於預期，不過，第 4 季起至明年第 1 季，預計低能見度風險將再度升高。

國泰證期說明，美國總統川普將貿易戰風險擴大，涵蓋範圍也更廣，同時中國不甘示弱進行反擊，造成短線有拉貨效應。

然而，貿易戰 3.0 將開始衝擊到消費，預估第 4 季至明年第 1 季電子產業鏈恐又面臨觀望，低能見度風險將再升高，使 2020 年展望更保守。

國泰證期進一步指出，接下來的 4 個月，貿易戰與地緣政治風險不但看不到休止符，反而風險繼續攀升，中國已擺明不放棄對智慧產權與技術移轉堅持，華為也由軟轉強、加上對 750 億美國商品課徵關稅，顯然是要逼美國自己打自己─川普瘋狂加稅，導致的是美國企業獲利、消費下修。

商務部最新公布的 8 月消費者信心 (CCI) 仍在高位，但國泰證期認為，未來 6 個月加速下行機率大增，一旦 CCI 反轉向下，預料 VIX 波動指數將衝向 30-40 位置，對指數造成 5-10% 修正風險。