新聞

可撐起3輛特斯拉重量的「4D陶瓷列印」是怎麼煉成的？

僅為示意圖，並非4D列印機　(圖片：AFP)
僅為示意圖，並非4D列印機　(圖片：AFP)

《DeepTech》報導，香港城市大學副校長呂堅帶領團隊已於去年發表了 4D 列印優勢與應用，相關研究呂堅教授已以 Origami and 4D printing of elastomer-derived ceramic structures 為題發表論文，該論文強調，4D 列印將不同於以往 3D 列印為固定型態，並運用團隊新研發出的陶瓷墨水列印物品，而本文就將帶領投資人進一步探討，4D 陶瓷列印究竟是什麼原理煉成的？

首要了解，4D 列印並不是「第四維度」，而是自我組裝，即材料通過軟體設定模型和時間自動變成為預設的模型，其中僅需在一定的刺激下如光、水、熱等便能完成，而目前 4D 列印集中在高分子材料上，例如水凝膠等。

D、E 為兩種 4D 列印的方法　(圖片來源：呂堅教授論文)
D、E 為兩種 4D 列印的方法　(圖片來源：呂堅教授論文)

以材料面來看，陶瓷過去就受 3D 列印所廣泛使用，然而陶瓷材料不易產生變形而限制了 4D 列印的優勢，因此呂堅團隊研發出陶瓷墨水，此墨水具有彈性、可以發生可編程自變形以及軟的特性，通過一系列的物理和化學反應，這種彈性體就轉換成了陶瓷，且此種墨水也可沿用至 3D 列印之上。

以成本面而言 4D 列印不需要 3D 列印的光刻法，使用一般能量即可生成，且藉由墨水的技術革新。

4D 列印將不再需要傳統陶瓷粉末燒結技術所需要的大概 1600 度以上的高溫，4D 列印所使用的前驅體轉變只需溫度 1000 度即可，在能源耗用與成本都具有優勢。

陶瓷墨水製成品在測試中發現了很好的延展性　(圖：呂堅教授論文)
陶瓷墨水製成品在測試中發現了很好的延展性　(圖：呂堅教授論文)

經過團隊實驗後發現，使用陶瓷墨水的 3D 列印成品具有很強的延展性，而延展的可能也使 4D 列印的發想出現，4D 列印則將延展的步驟流程程式化後將陶瓷做更複雜的結構，有些甚至是手工難以製成的。

4D 列印使陶瓷產品能有更複雜的結構　(圖：呂堅教授論文)
4D 列印使陶瓷產品能有更複雜的結構　(圖：呂堅教授論文)

除了延展性的優勢外，團隊也發現其具有耐高溫即高壓的特性，耐高溫部分未來將能運用至航太的外部組件；而耐高壓由於能達到 547 兆帕，也就是能在上面壓大概將近 3 輛特斯拉跑車的重量，預計將有利於機械工程領域的應用。

此外，還有與客製化設計息息相關的生物醫療領域，人體中的牙齒和骨骼都是不同材料的陶瓷，因此便有機會應用 3D 列印來進行客製化設計，而且因為陶瓷墨水是一個開放性系統，它可以根據需求來調整裡面陶瓷的配方，所以在生物醫療領域的應用也令人期待。

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞