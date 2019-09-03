〈IFA電子展〉本屆IFA有那些新產品值得期待？

歐洲第一科技展 IFA 是國際性的大型科技展，並將於年底舉行。全球廠商將齊聚一堂，在柏林展示他們最新的產品組合。

IFA 將於 9 月 6-11 日於德國柏林登場，預期將看到智慧型手機、創新電腦、時尚電視、音頻設備等一些讓人興奮的科技，而一些知名公司甚至會展示最新的軟體創新，以下為投資人進一步整理相關「科技亮點」：

智慧型手機：

1.LG

LG、Sony 和華為都被期待將於今年推出的頂級設備。

LG 估將發表全新的 V50 ThinQ，並搭載可折疊式外殼，同時也可以作為第二個螢幕，特色是模組化螢幕能與智慧型手機分開。

同時 LG 還可能發布另一款智慧型手機 G8X。然而，由於 G8X 是否與 LG V50 ThinQ 為相同的型號仍有待商榷，此消息尚無法確認。

2.Nokia

失去消費者的關注焦點有一段時間的 Nokia 也將此次活動釋出新的智慧型手機。

全新的 Nokia 5.2、6.2 和 7.2 預計將在 IFA 2019 上展出，與其前代產品相比，所有新型號都將有所升級。

3.Sony

Sony 今年的旗艦手機可能會奪得大量的市場目光。

Xperia 2 預計將成為 Sony 今年的主流手機，採用高端技術，包括 Snapdragon 855 和 6GB 的內存。Sony 還可能以新名稱發布一款手機。

視覺與聽覺：

電視、音頻科技和監視設備也將是 IFA 活動的亮點。

LG，三星和 Sony 等頂級品牌預期將為消費者推出相關的產品組合。預計這些品牌之間的競爭將會相當激烈。

Sony 有望維持推出絕佳音頻設備的傳統，在活動中可能會看到 WF-1000XM3 和 XB900N 耳機，此次適逢隨身聽問世的 40 週年，因此 Sony 可能還會準備一些特別的彩蛋。

德國百靈也可能展示一系列的 LE 系列揚聲器，美國搜諾思 (Sonos) 也將推出一款便攜式揚聲器，並支援 AirPlay 2、Alexa、Google (GOOGL-US) 智慧助理、WiFi 以及藍牙傳輸。

智慧穿戴裝置：

預期能看到智慧型手錶品牌 Garmin (GRMN-US) 發表六款新型手錶，隨著顯示器尺寸的增加，估計將比大多數前代產品帶來更多提升。

另一家智慧型手錶製造商 Fitbit 將展示內建 Alexa 的 Versa 2。

另一方面，Fossil 也預期將在 IFA 展示最新的第五代手錶。

電腦創新：

此次活動中將看到聯想的全新 PC 和 Chromebook 陣容。 其他如 Intel(INTC-US)、宏碁 (2353-TW) 和華碩 (2357-TW) 等知名品牌預期不會釋出全新的產品，但肯定會對現有設備進行更新。