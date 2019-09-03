下半年不確定性高 亞德客-KY除息首日股價翻黑貼息

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今 (3) 日除息，每股配現金股利 5.24 元，除息參考價 322.5 元，受大盤震盪走低影響，早盤一度上漲至 325.5 元，填息率 57%，惟盤中拉回翻黑，面臨貼息。

展望下半年，亞德客表示，7 月日出貨金額雖低於 6 月，但 8 月以來金額又優於 7 月水準，惟下半年市場不確定性仍高，對後市展望須觀望，但目前全年營收年增 10% 的目標維持不變。

美系外資看法相對樂觀，認為產業先前放緩的潛在需求，將逐步從今年第 4 季或明年第 1 季起顯現，且廠商投入 5G 相關設備需求將於 2020 年啟動，加上產能利用率提升、營業費用控制得宜，預估明年亞德客營收將年增 1 成。

從過往營運軌跡來看，外資指出，亞德客 2008 年起歷經 3 次營運下降循環，且每次約為期 12-18 個月，而亞德客從去年 6 月起面臨營收衰退，以此推算，預估今年第 4 季或明年第 1 季，在 5G 應用推進下，對設備與產線升級的需求，將推升亞德客營收攀揚，走出營運衰退期。

亞德客第 2 季稅後純益 7.73 億元，季增 13.12%，年減 6.08%，每股純益 4.09 元，為近 1 年新高；上半年稅後純益 14.59 億元，年減 14.28%，每股純益 7.72 元。 7 月合併營收 13.35 億元，月增 0.76%，年減 0.29%；前 7 個月累計營收 91.17 億元，年減 4.13%。