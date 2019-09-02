〈兒童理財正夯〉現代父母最愛三大投資 為子女儲備財富

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行於 1999 年推出第一個親子理財工具—小富翁帳戶，可同時管理新臺幣、外幣與信託基金投資等資產，迄今已累積近 25 萬位小富翁，北富銀表示，觀察兒童理財，以基金、儲蓄型保險、外幣定存最夯，顯示現代父母在親子理財上，追求穩健優先。

北富銀小富翁帳戶開戶尖峰期，提早自 6 月開始，6 月新開戶數已突破千戶，比去年同期成長達 20%，表現亮眼，北富銀個金總處長郭倍廷表示，小富翁帳戶是養成孩子理財素養的入門磚，可讓孩子在拿到壓歲錢、零用錢或獎勵金時，引導存錢，養成積少成多的儲蓄習慣。

郭倍廷表示，今年除開戶引爆熱潮，透過該行的大數據分析也觀察到有趣的現象，至今年 6 月，開立兒童理財帳戶的父母以天秤座、處女座、天蠍座為前三大星座，顯示天秤座父母最樂於栽培小富翁；此外，父母最愛透過基金、儲蓄型保險、外幣定存來儲備孩子未來的財富。為鼓勵兒童理財，第三季底前也推出新台幣活儲加碼、美元定存優利、基金手續費打折等活動。

除了小富翁帳戶，隨著金融科技發展，北富銀近年更積極跨界整合資源，創新親子理財工具，並分齡規劃，讓父母可依孩子的成長階段輔以適當的教具。

此外，北富銀表示，現在銀行也有許多免費資源，可以協助父母培育孩子的理財觀。北富銀跨界與亞太電信、鴻海科技集團合力打造以親子理財為訴求的「e 家人分行」，當親子客戶踏進 e 家人分行，智慧電視牆會自動啟動人臉辨識，偵測客戶身分並通知行員主動出迎；還有接軌全球貨幣市場的體感互動遊戲，帶領孩子從小培養對國際金融的敏銳度。此外，分行獨有的理財客廳、知識小王國等區域，還備有金融課外讀物供孩子閱讀、吸收金融知識。