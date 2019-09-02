味王成立一甲子 持續投資自動化 資產開發則以三重廠優先

老牌食品廠味王 (1203-TW) 今年在台成立屆滿 60 周年，味王將在台擴充自動化投資，預計豐田釀造產能每月產能，將從目前 18-20 萬打，向上提升到 30 萬打；而對於暨有資產開發，將以新北市 5000 坪土地的三重廠為優先。

味王目前手中資產包括新北市 5000 坪鄰近捷運先嗇宮站的三重廠，還有目前出租的 1.8 萬坪樹林廠，另有新竹香山 3.9 萬坪土地待開發，味王將三重廠開發案列為優先，該案已申請為住宅區，送內政部由專案小組審查中，目前沒有開發時程表。

味王也陸續增設速食麵自動化生產線後，發揮擴大產能並提升生產效率，帶動速食麵整體營收，設備更新方面，針對醬油部分，以整體規劃、分階段實施，汰舊醬油舊設備。

目前，味王醬油月產能已由約 15 萬打擴充到每月 18-20 萬打，未來進一步擴增後可達 30 萬打，醬油目前營收占比約 8%，隨著產能增加，未來銷售比重將提升 1 成。味王目前醬油在台市占率約 10%，味精、醬油等調味料營收比重約 70%、20% ，其他罐頭類產品占 10%。

此外，味王集團在嘉義大埔美精密機械二期園區新廠已在 5 月投產，新廠投資額達 3.5 億元，將用來生產各類包材及容器產品。

味王在嘉義大埔美精密機械二期園區興建樓板面積約 3000 坪的廠房，預計明年底完工後，提供子公司森美工業公司作為永久生產基地，森美主要營業項目是各式包裝材料及容器製造，未來將新購生產機械、節能空調及環保空汙處理設備，在環保節能前提下，提升生產品質，並帶動營業成長。

味王目前仍含息 1 元待除，將在 9 月 4 日除息交易，上半年稅後純益 2.43 億元，年增 19.64%，每股純益 1.02 元。