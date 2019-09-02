【馮冠華專欄】估計港股今天難逃週一下行的常態

9 月 2 日 - 不作推介

1）上週五港股市況總結：恆指上週五反覆靠穩，指數以全日高位高開 308 點後，升幅逐步收窄，午後更急轉直下，曾倒跌 167 點，見 25536 點全日低，之後回穩。最終報 25724 點，升 21 點。成交金額 843 億。港股通南下總成交額 107 億，流向仍是淨流入，金額約 11 億。滬深股通北上為淨流入，金額約人民幣 67 億。藍籌 17 升 30 跌 3 持平。



板塊方面，石油、汽車及中資券商股表現較佳。做空方面，佔大市成交約 17.6%。牛熊證街貨最新比例為 38:62，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 39:61，重貨區方面，熊證在 26400-26449，牛證在 25200-25249。恆指期貨夜市收報 25523 點，下跌 87 點，低水 202 點。港股 ADR 下跌 89 點，相等於恆指 25632 點。

簡評：不論持有甚麼的政見，作為香港人，過去的週末，又是一個不愉快的日子 。示威者暴力升級，執法人員被襲擊，汽油彈及火光處處，無數公物被破壞，機場港鐵嚴重受影響；執法者也全不手軟，數之不盡的警民衝突，多宗流血事件，大量示威者被捕；唯一慶幸的，是沒有人命損失而已。



筆者感覺當初的反送中，現已蛻變為仇警及反共的抗議，接下來的罷工罷課行動會為社會帶來甚麼的衝擊？筆者不想猜也不敢猜。最近有報告指香港已跌出全球最安全的二十大城市，七月份的零售數據也不堪入目，連帶澳門八月份的博彩毛收也受負面影響，情況再拖下去，恐怕只會再惡化了。

那邊的中美貿易戰，雙方亦正式在昨天互加關稅（兩國將於 12 月 15 日，再執行另一輪徵稅措施）；但九月的談判到現在還没有取消，美股近日的表現也不跌反升；不是說笑，中美貿戰或許比香港社會運動更容易解決。不是嗎？只要川普一人妥恊，貿戰隨時可結束啊！

至於今天港股的走勢，相信亦難擺脫週一下行的厄運。本地零售、地產、收租甚至公用股或遇沽壓，澳門愽彩股亦會面對下行壓力；相反，內銷概念，包括醫藥、教育、物管、體育用品及食品等板塊，強勢有望持續。

2）本港零售銷售連跌 6 個月，7 月零售銷售按年大跌 11.4%，跌幅較 6 月的 6.7% 進一步擴大，但優於市場預期下跌 12.5%。7 月按年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌 24.4%；服裝銷貨價值下跌 13%；藥物及化妝品下跌 16.1%；百貨公司貨品下跌 10.4%；食品、酒類飲品及煙草下跌 2.3%。（明報）

3）中國國家統計局公布 8 月份製造業採購經理指數（PMI），按月下跌 0.2 個百分點至 49.5，低於市場預期的 49.7。指數自 7 月略為回升後再下跌，連續 4 個月處於盛衰分界線下。非製造業 PMI 則上升 0.01 個百分點至 53.8，略好過市場預期的 53.7，自 7 月的年內低位反彈，停止連續兩個月下滑。7 月份綜合 PMI 產出指數為 53.0，較 6 月份略降 0.1 個百分點。（明報）

4）澳門 8 月博彩收入按年跌 8.6%，為連續兩個月錄得按年跌幅，表現亦不及市場預期。澳門博彩監察協調局公布，8 月博彩收入 242.62 億元（澳門元，下同），按年下跌 8.6%，市場預期為下降 4%；按月計，8 月博彩收入則減少 0.78%。（信報）

5）美股上週五市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指上升 41 點或 0.16%，標指和納指則分別上升 0.06% 及下跌 0.13%。十年期債息下跌至 1.499%（2 年期為 1.51%）美滙指數最新報 98.81，紐約期油最新報 55.16 美元。

6）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：小米（1810）宣布，目前公司集中精力於業務發展，同時擁有充足資本，經審慎研究考量，決定撤回中國存託憑證（CDR）發行申請。小米已向中國證監會遞交撤回 CDR 公開發行的申請文件，並已獲中國證監會接納。

長實（1113）大股東兼資深顧問李嘉誠繼續增持長實股份，上周一至周四連續四日增持，連同再對上一周的三度增持，7 次增持共同涉資約 10 億元。據聯交所股權披露顯示，李嘉誠基金會於 8 月 26 日至 29 日，以平均價每股 53.0989 至 54.905 元，增持長實約 1052.4 萬股，涉資約 5.7 億元。增持後，李嘉誠的持股量由 33.6%，增至 33.88%。

中銀香港（2388）公布中期業績，上半年盈利按年跌 1.75% 至 172.54 億元，遜市場預期；派中期息每股 0.545 元，按年持平。期內，中銀淨利息收入按年升 7.4% 至 199 億元，淨服務費及佣金收入則顯著跌 6.6%；而且減值撥備增 1.3 倍至 7.9 億元。淨息差 1.59 厘，按年計升 5 個基點、較去年底則跌 11 個基點。

工行（1398）上半年賺 1679.3 億元（人民幣，下同），按年升 4.7%，符合市場預期。期內，工行淨利息收入增 7.8%；淨利息收益率為 2.29%，按年收窄 1 個基點；手續費及佣金淨收入增 11.7%。

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