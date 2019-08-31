歐元跌破1.1美元 觸2年多新低 川普很不爽

歐元兌美元週五 (30 日) 跌至 2 年多以來的低點，反映出對歐洲經濟前景的擔憂，並再度引發川普總統的憤怒，他向來將其作為抨擊聯準會 (Fed) 的理由。

FactSet 表示，歐元兌美元匯率下跌 0.8% 至 1.0973 美元，自 2017 年 5 月來首次跌破 1.10 美元。歐元本週面臨新的壓力，下跌 1.6%，今年以來下跌約 4.3%。

川普再次對歐元的疲軟感到不滿，在推特上發洩出來：

歐元的下跌也是美股早盤由升轉跌的原因之一。美股收盤大多走高，道瓊工業平均指數上漲約 40 點或 0.1%，而標準普爾 500 指數微升。

川普此前曾將箭靶瞄準歐洲央行 (ECB) 和歐洲政界人士，認為他們刻意削弱歐元以狙擊美國出口商。但經濟學家們指出，隨著歐元區經濟和歐洲最大經濟體德國看來疲軟，瀕臨經濟衰退邊緣，歐元承壓並不令人意外。

事實上，BK Asset Management 外匯策略總經理 Boris Schlossberg 認為，從某種意義上說，面對經濟放緩，歐洲財政和貨幣方面的「政策慣性」正在對共同貨幣施加壓力。

德國政界人士已經打開了實施財政刺激計劃的大門，但只有在經濟陷入衰退後才會啟用。與此同時，少數 ECB 政策制訂者反對其他官員在 9 月會議上採取激進措施的暗示，這可能會削弱對大規模降息和重新實施量化寬鬆政策的預期。

但總體而言，分析師表示，ECB 可能無法像預期那樣積極，反而可以支撐歐元。

Jefferies 分析師 Brad Bechtel 在一份報告中表示，政策制訂者之間的分歧跡象意味著「存在類似讓人失望的聯準會或政策力道不足的風險」。市場「想要一個決定性的『無論如何非做不可做』時刻，但我不太確定會有這麼一天」。