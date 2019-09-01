〈台股風向球〉貿易競局待解 外資醞釀季底作帳

川普甫宣布貿易戰 9 月談判將進行，卻又表示對中關稅將如期實施，令市場霧裡看花，台股交易員認為，上周台股面臨貿易戰升級壓力守住年線，優於預期，不僅未破前低甚至周線還收紅，多頭氣勢不弱，周五外資期現貨強力翻多，展望新一周，盤勢無需太悲觀。

交易員指出，貿易戰有望展開新一輪談判，加上市場對聯準會有降息的預期，最重要的是，外資上周五現貨部位大幅買超 153.1 億元，是 6 月 20 日以來單日新高，期貨淨多單則加碼 2676 口至 47684 口，也創近 3 個月來新高，令盤面多頭氣氛受到不小鼓舞。

本周市場關注議題為美中貿易戰進展，美中雙方 29 日都分別釋出將恢復貿易談判的訊息，然而，川普隔日隨即又表示，將如期對中國進口商品的加徵新一輪關稅，態度時軟時硬，法人解讀，川普一貫如此，目的是為增加談判籌碼，也意味積極期望談判有進展，而非擺著冷戰。

從過去經驗來看，美股一旦重挫，川普態度就有轉圜空間，另一方面，目前市場已反映日前美國無預警大幅加稅的結果，因此，除非接下來貿易戰火再更猛烈，否則短期貿易戰利空不至於再衝擊大盤太多。

蘋果新機確定 9 月 10 日發表，也是 9 月的重頭戲之一，預計接下來一周討論話題將越來越熱，低基期的供應鏈可望接棒表態。

法人指出，隨著美中貿易戰新一輪談判見曙光，且外資期現貨開始強力翻多，短線多頭氣氛轉強，甚至有望出現一波季底作帳行情。