台股盤前─外資大翻多 分析師：留意這三大轉強電子族群

美中貿易衝突可望藉由本月中的雙方重啟談判而獲轉圜，美股大漲助威帶動，也讓國際股市的緊張氣氛緩和，在 30 日外資大舉回補台股的格局之下，證券分析師黃漢成說，外資延續回補台股的態勢將不會在短時間內改變，此一力道也足以引導台股震盪向上。

黃漢成指出，目前進入台灣電子業出貨旺季，在整體的電子族群更應留意轉強的被動元件如國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 等等出貨量能將放大，至於 PCB 族群則已強勢多時，同時，蘋果概念股則將因提前出貨等效應，而在業績表現上深受矚目，至於整體台北股市表現上，底部型態完美，也有利於繼續向上攻堅。第 3 季電子業進入市場旺季，需求將回升，可留意個股 8 月營收表現。

在上周六早晨收盤等美股四大指數表現上，以上居多，收盤道瓊指數上漲 41.03 點，或 +0.16%，收 26403.28 點。S&P 500 指數上漲 1.88 點，或 +0.06%，收 2926.46 點。那斯達克指數下跌 10.51 點，或 -0.13%，收 7962.88 點。費城半導體指數上漲 9.10 點，或 +0.61%，收 1504.92 點。

事實上，在摩台指上周四結算之後，三大法人於上周五全數轉多、買超，外資當日買超 151.1 億元、投信買超 2.37 億元、自營商買超 19 億元，外資大舉買超新光金、燿華 (2367-TW)、鴻海 (2317-TW)、面板雙虎及台積電 (2330-TW)，在此一強大等買盤推升力道之下，讓 30 日台北股市集中市場加權股價指數收盤大漲 155.62 點或 1.49%，收盤指數報 10618.05 點，成交值放大為 1471 億元。

同時，分析師也認為，外資除了上周五回頭加碼台股之外，在期貨的淨多單口數增加到接近 5 萬口，有利台指期上漲力道。