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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月30日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
3481   群創                   15806    -68554    00672L 元大S&P原油正2        -35067         0  
2409   友達                   13755    -32127    0056   元大高股息             -9787      1947  
2888   新光金                 13382    -14469    2887   台新金                 -7071    -20340  
2330   台積電                  6281      -677    00637L 元大滬深300正2         -4843         0  
00632R 元大台灣50反1           6253         0    00642U 元大S&P石油            -2916         0  
00673R 元大S&P原油反1          5837         0    00648R 元大S&P500反1          -2433         0  
020000 富邦特選蘋果N           4720         0    2618   長榮航                 -2330    -13378  
2367   燿華                    4230     12217    2890   永豐金                 -2322     -2427  
2317   鴻海                    3751    -17527    2885   元大金                 -1969      8388  
2323   中環                    3555      5012    2313   華通                   -1623        60  
0050   元大台灣50              3509      5943    2329   華泰                   -1507      1577  
3231   緯創                    3409     18431    6005   群益證                 -1340     -5429  
00708L 元大S&P黃金正2          2795         0    00655L 國泰中國A50正2         -1289         0  
00677U 富邦VIX                 2109         0    00766L 台新MSCI中國正2        -1129         0  
4938   和碩                    2002       766    2634   漢翔                   -1003     -1326  
5876   上海商銀                1807      1423    00634R 富邦上証反1             -978         0  
2303   聯電                    1793      3720    6116   彩晶                    -965     -5948  
2886   兆豐金                  1723     -2330    3338   泰碩                    -960     -3377  
2352   佳世達                  1643        45    00633L 富邦上証正2             -883         0  
2884   玉山金                  1552    -10703    2485   兆赫                    -778       672  
2891   中信金                  1548     -5613    2478   大毅                    -765     -1486  
2883   開發金                  1521     -6773    00636  國泰中國A50             -757     -3497  
5880   合庫金                  1350    -10375    2633   台灣高鐵                -738     -3315  
2301   光寶科                  1219      4074    00852L 國泰美國道瓊正2         -733         0  
1101   台泥                    1171    -13876    2344   華邦電                  -731    -16476  
2412   中華電                  1091      -151    3017   奇鋐                    -623      4015  
00669R 國泰美國道瓊反1         1083         0    6282   康舒                    -617     -1307  
2448   晶電                    1071     -7579    00676R 富邦臺灣加權反1         -579         0  
8150   南茂                     981      4993    2408   南亞科                  -572      6949  
2327   國巨                     976     -1881    2401   凌陽                    -532      -417  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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