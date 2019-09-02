[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月30日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3481 群創 15806 -68554 00672L 元大S&P原油正2 -35067 0 2409 友達 13755 -32127 0056 元大高股息 -9787 1947 2888 新光金 13382 -14469 2887 台新金 -7071 -20340 2330 台積電 6281 -677 00637L 元大滬深300正2 -4843 0 00632R 元大台灣50反1 6253 0 00642U 元大S&P石油 -2916 0 00673R 元大S&P原油反1 5837 0 00648R 元大S&P500反1 -2433 0 020000 富邦特選蘋果N 4720 0 2618 長榮航 -2330 -13378 2367 燿華 4230 12217 2890 永豐金 -2322 -2427 2317 鴻海 3751 -17527 2885 元大金 -1969 8388 2323 中環 3555 5012 2313 華通 -1623 60 0050 元大台灣50 3509 5943 2329 華泰 -1507 1577 3231 緯創 3409 18431 6005 群益證 -1340 -5429 00708L 元大S&P黃金正2 2795 0 00655L 國泰中國A50正2 -1289 0 00677U 富邦VIX 2109 0 00766L 台新MSCI中國正2 -1129 0 4938 和碩 2002 766 2634 漢翔 -1003 -1326 5876 上海商銀 1807 1423 00634R 富邦上証反1 -978 0 2303 聯電 1793 3720 6116 彩晶 -965 -5948 2886 兆豐金 1723 -2330 3338 泰碩 -960 -3377 2352 佳世達 1643 45 00633L 富邦上証正2 -883 0 2884 玉山金 1552 -10703 2485 兆赫 -778 672 2891 中信金 1548 -5613 2478 大毅 -765 -1486 2883 開發金 1521 -6773 00636 國泰中國A50 -757 -3497 5880 合庫金 1350 -10375 2633 台灣高鐵 -738 -3315 2301 光寶科 1219 4074 00852L 國泰美國道瓊正2 -733 0 1101 台泥 1171 -13876 2344 華邦電 -731 -16476 2412 中華電 1091 -151 3017 奇鋐 -623 4015 00669R 國泰美國道瓊反1 1083 0 6282 康舒 -617 -1307 2448 晶電 1071 -7579 00676R 富邦臺灣加權反1 -579 0 8150 南茂 981 4993 2408 南亞科 -572 6949 2327 國巨 976 -1881 2401 凌陽 -532 -417 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股