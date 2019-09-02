[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧08月30日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 9933 中鼎 2862 3360 85.18 1737 臺鹽 857 1032 83.04 3055 蔚華科 2784 3379 82.39 2009 第一銅 1172 1481 79.14 2801 彰銀 4042 5173 78.14 2393 億光 780 1008 77.38 2809 京城銀 1112 1483 74.98 2308 台達電 3303 4532 72.88 1304 台聚 1450 2012 72.07 8112 至上 765 1075 71.16 1447 力鵬 721 1021 70.62 3702 大聯大 2609 3762 69.35 1714 和桐 850 1231 69.05 2617 台航 700 1015 68.97 2101 南港 1185 1721 68.86 2890 永豐金 26015 37822 68.78 4904 遠傳 1560 2269 68.75 020000 富邦特選蘋果N 4825 7104 67.92 5305 敦南 1030 1518 67.85 2347 聯強 2292 3430 66.82 2330 台積電 23474 35184 66.72 2605 新興 1539 2360 65.21 2382 廣達 4101 6298 65.12 2905 三商 1128 1734 65.05 2820 華票 1203 1867 64.43 1216 統一 5995 9383 63.89 9907 統一實 851 1335 63.75 4414 如興 678 1070 63.36 2867 三商壽 1456 2318 62.81 1504 東元 2548 4068 62.64 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 00648R 元大S&P500反1 -3105 3454 -89.90 9933 中鼎 -2886 3360 -85.89 3055 蔚華科 -2867 3379 -84.85 00766L 台新MSCI中國正2 -1147 1355 -84.65 1717 長興 -860 1016 -84.65 2634 漢翔 -2619 3407 -76.87 1737 臺鹽 -785 1032 -76.07 2897 王道銀行 -908 1207 -75.23 2890 永豐金 -28337 37822 -74.92 00636 國泰中國A50 -1128 1519 -74.26 2393 億光 -734 1008 -72.82 2308 台達電 -3256 4532 -71.84 2809 京城銀 -1056 1483 -71.21 2820 華票 -1329 1867 -71.18 9907 統一實 -948 1335 -71.01 1447 力鵬 -708 1021 -69.34 2867 三商壽 -1607 2318 -69.33 2103 台橡 -2605 3793 -68.68 2801 彰銀 -3500 5173 -67.66 2617 台航 -675 1015 -66.50 2504 國產 -975 1470 -66.33 1304 台聚 -1327 2012 -65.95 2887 台新金 -30785 46746 -65.86 2009 第一銅 -967 1481 -65.29 2905 三商 -1130 1734 -65.17 2903 遠百 -1601 2469 -64.84 1434 福懋 -1032 1592 -64.82 2618 長榮航 -7853 12279 -63.95 1216 統一 -5999 9383 -63.93 5305 敦南 -963 1518 -63.44 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 020000 富邦特選蘋果N 4720 7104 66.44 00673R 元大S&P原油反1 5837 12120 48.16 00671R 富邦NASDAQ反1 538 1252 42.97 00708L 元大S&P黃金正2 2795 6614 42.26 00651R FH香港反1 874 2579 33.89 00738U 元大道瓊白銀 801 3124 25.64 3702 大聯大 860 3762 22.86 9945 潤泰新 341 1687 20.21 00669R 國泰美國道瓊反1 1083 5402 20.05 0050 元大台灣50 3509 19371 18.11 2330 台積電 6281 35184 17.85 2347 聯強 605 3430 17.64 00632R 元大台灣50反1 6253 36159 17.29 2888 新光金 13382 77775 17.21 00653L 富邦印度正2 277 1672 16.57 4938 和碩 2002 12252 16.34 1227 佳格 268 1646 16.28 1909 榮成 471 3064 15.37 00635U 元大S&P黃金 233 1598 14.58 5876 上海商銀 1807 12957 13.95 2009 第一銅 205 1481 13.84 2542 興富發 352 2583 13.63 4915 致伸 566 4213 13.43 3231 緯創 3409 25559 13.34 2385 群光 423 3220 13.14 8150 南茂 981 7689 12.76 1312 國喬 795 6436 12.35 2356 英業達 956 7919 12.07 2409 友達 13755 114319 12.03 2332 友訊 532 4447 11.96 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00766L 台新MSCI中國正2 -1129 1355 -83.32 00648R 元大S&P500反1 -2433 3454 -70.44 0056 元大高股息 -9786 16158 -60.56 00636 國泰中國A50 -757 1519 -49.84 00642U 元大S&P石油 -2916 6312 -46.20 00640L 富邦日本正2 -490 1086 -45.12 00672L 元大S&P原油正2 -35067 87464 -40.09 00634R 富邦上証反1 -978 2476 -39.50 2634 漢翔 -1003 3407 -29.44 00676R 富邦臺灣加權反1 -579 2346 -24.68 1717 長興 -230 1016 -22.64 00664R 國泰臺灣加權反1 -427 1939 -22.02 6005 群益證 -1340 6245 -21.46 00852L 國泰美國道瓊正2 -733 3668 -19.98 00655L 國泰中國A50正2 -1289 6523 -19.76 2618 長榮航 -2330 12279 -18.98 2897 王道銀行 -204 1207 -16.90 2887 台新金 -7071 46746 -15.13 2104 國際中橡 -411 3315 -12.40 2103 台橡 -455 3793 -12.00 1210 大成 -155 1425 -10.88 006205 富邦上証 -218 2040 -10.69 2615 萬海 -310 3073 -10.09 5434 崇越 -123 1239 -9.93 2206 三陽工業 -141 1429 -9.87 1515 力山 -239 2429 -9.84 5243 乙盛-KY -139 1435 -9.69 6176 瑞儀 -258 2763 -9.34 2504 國產 -134 1470 -9.12 1560 中砂 -101 1132 -8.92 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。