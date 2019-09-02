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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧08月30日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
9933   中鼎                  2862      3360      85.18  
1737   臺鹽                   857      1032      83.04  
3055   蔚華科                2784      3379      82.39  
2009   第一銅                1172      1481      79.14  
2801   彰銀                  4042      5173      78.14  
2393   億光                   780      1008      77.38  
2809   京城銀                1112      1483      74.98  
2308   台達電                3303      4532      72.88  
1304   台聚                  1450      2012      72.07  
8112   至上                   765      1075      71.16  
1447   力鵬                   721      1021      70.62  
3702   大聯大                2609      3762      69.35  
1714   和桐                   850      1231      69.05  
2617   台航                   700      1015      68.97  
2101   南港                  1185      1721      68.86  
2890   永豐金               26015     37822      68.78  
4904   遠傳                  1560      2269      68.75  
020000 富邦特選蘋果N         4825      7104      67.92  
5305   敦南                  1030      1518      67.85  
2347   聯強                  2292      3430      66.82  
2330   台積電               23474     35184      66.72  
2605   新興                  1539      2360      65.21  
2382   廣達                  4101      6298      65.12  
2905   三商                  1128      1734      65.05  
2820   華票                  1203      1867      64.43  
1216   統一                  5995      9383      63.89  
9907   統一實                 851      1335      63.75  
4414   如興                   678      1070      63.36  
2867   三商壽                1456      2318      62.81  
1504   東元                  2548      4068      62.64  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
00648R 元大S&P500反1        -3105      3454     -89.90  
9933   中鼎                 -2886      3360     -85.89  
3055   蔚華科               -2867      3379     -84.85  
00766L 台新MSCI中國正2      -1147      1355     -84.65  
1717   長興                  -860      1016     -84.65  
2634   漢翔                 -2619      3407     -76.87  
1737   臺鹽                  -785      1032     -76.07  
2897   王道銀行              -908      1207     -75.23  
2890   永豐金              -28337     37822     -74.92  
00636  國泰中國A50          -1128      1519     -74.26  
2393   億光                  -734      1008     -72.82  
2308   台達電               -3256      4532     -71.84  
2809   京城銀               -1056      1483     -71.21  
2820   華票                 -1329      1867     -71.18  
9907   統一實                -948      1335     -71.01  
1447   力鵬                  -708      1021     -69.34  
2867   三商壽               -1607      2318     -69.33  
2103   台橡                 -2605      3793     -68.68  
2801   彰銀                 -3500      5173     -67.66  
2617   台航                  -675      1015     -66.50  
2504   國產                  -975      1470     -66.33  
1304   台聚                 -1327      2012     -65.95  
2887   台新金              -30785     46746     -65.86  
2009   第一銅                -967      1481     -65.29  
2905   三商                 -1130      1734     -65.17  
2903   遠百                 -1601      2469     -64.84  
1434   福懋                 -1032      1592     -64.82  
2618   長榮航               -7853     12279     -63.95  
1216   統一                 -5999      9383     -63.93  
5305   敦南                  -963      1518     -63.44  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
020000 富邦特選蘋果N           4720      7104        66.44  
00673R 元大S&P原油反1          5837     12120        48.16  
00671R 富邦NASDAQ反1            538      1252        42.97  
00708L 元大S&P黃金正2          2795      6614        42.26  
00651R FH香港反1                874      2579        33.89  
00738U 元大道瓊白銀             801      3124        25.64  
3702   大聯大                   860      3762        22.86  
9945   潤泰新                   341      1687        20.21  
00669R 國泰美國道瓊反1         1083      5402        20.05  
0050   元大台灣50              3509     19371        18.11  
2330   台積電                  6281     35184        17.85  
2347   聯強                     605      3430        17.64  
00632R 元大台灣50反1           6253     36159        17.29  
2888   新光金                 13382     77775        17.21  
00653L 富邦印度正2              277      1672        16.57  
4938   和碩                    2002     12252        16.34  
1227   佳格                     268      1646        16.28  
1909   榮成                     471      3064        15.37  
00635U 元大S&P黃金              233      1598        14.58  
5876   上海商銀                1807     12957        13.95  
2009   第一銅                   205      1481        13.84  
2542   興富發                   352      2583        13.63  
4915   致伸                     566      4213        13.43  
3231   緯創                    3409     25559        13.34  
2385   群光                     423      3220        13.14  
8150   南茂                     981      7689        12.76  
1312   國喬                     795      6436        12.35  
2356   英業達                   956      7919        12.07  
2409   友達                   13755    114319        12.03  
2332   友訊                     532      4447        11.96  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00766L 台新MSCI中國正2        -1129      1355       -83.32  
00648R 元大S&P500反1          -2433      3454       -70.44  
0056   元大高股息             -9786     16158       -60.56  
00636  國泰中國A50             -757      1519       -49.84  
00642U 元大S&P石油            -2916      6312       -46.20  
00640L 富邦日本正2             -490      1086       -45.12  
00672L 元大S&P原油正2        -35067     87464       -40.09  
00634R 富邦上証反1             -978      2476       -39.50  
2634   漢翔                   -1003      3407       -29.44  
00676R 富邦臺灣加權反1         -579      2346       -24.68  
1717   長興                    -230      1016       -22.64  
00664R 國泰臺灣加權反1         -427      1939       -22.02  
6005   群益證                 -1340      6245       -21.46  
00852L 國泰美國道瓊正2         -733      3668       -19.98  
00655L 國泰中國A50正2         -1289      6523       -19.76  
2618   長榮航                 -2330     12279       -18.98  
2897   王道銀行                -204      1207       -16.90  
2887   台新金                 -7071     46746       -15.13  
2104   國際中橡                -411      3315       -12.40  
2103   台橡                    -455      3793       -12.00  
1210   大成                    -155      1425       -10.88  
006205 富邦上証                -218      2040       -10.69  
2615   萬海                    -310      3073       -10.09  
5434   崇越                    -123      1239        -9.93  
2206   三陽工業                -141      1429        -9.87  
1515   力山                    -239      2429        -9.84  
5243   乙盛-KY                 -139      1435        -9.69  
6176   瑞儀                    -258      2763        -9.34  
2504   國產                    -134      1470        -9.12  
1560   中砂                    -101      1132        -8.92  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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