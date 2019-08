美國財政部週五 (30 日) 公告,宣布制裁 2 名台灣人、2 家台灣海運公司與 1 家香港航運公司,主因是這些個人與企業實體涉嫌幫助北韓規避聯合國實施的制裁令,非法轉運石油產品。

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 宣布,該機關已凍結來自台灣的瑞邦海運股份有限公司 (Jui Pang Shipping Co Ltd) 和長鴻海運股份有限公司 (Jui Zong Ship Management Co Ltd),以及香港航運企業 Jui Cheng 的相關資產。

據悉,這些個人與企業實體不只一次以上,向北韓進口或出口物資、服務或技術。

財政部負責人 Sigal Mandelker 表示:「儘管他們試圖採用欺騙手段,但與北韓進行貿易的這些航運公司卻讓其暴露在重大的制裁風險當中。」

該公告中還特別提到,美國認可並感謝台灣 (政府) 致力於打擊北韓規避制裁和為其大規模殺傷性武器和導彈計畫獲取資源所做的貢獻。