鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-27 18:03

‌



美國財政部決定允許民眾通過 Venmo 和 PayPal 支付渠道自願捐贈，在 Pay.gov 網站「減少公共債務捐贈」頁面原有銀行轉賬、借記卡和信用卡支付方式的基礎上，新增上述兩種 P2P 支付平台，以降低小額個人捐贈操作門檻。

美國財政部允許民眾透過PayPal自願捐贈，幫助償還國債。（圖：Shutterstock）

據《紐約郵報》周五（25 日）報導，支付選擇增加是在公眾對美國債務日益擔憂的情況下進行。美國政府的債務規模，已從 2010 年的 19.59 兆美元，飆升至目前的 36.7 兆美元，增長了 87%。

‌



上述捐贈計畫自 1996 年以來一直存在，共收到 6,730 萬美元捐款，與美國聯邦債務相比，這點金額微不足道。

儘管政策分析人士認為 Venmo 和 PayPal 選項具有象徵意義，但美國財政部的決定凸顯政府尋求新渠道填補財政赤字，而自願捐贈可能發揮的作用微乎其微。

當地時間 7 月 4 日，美國總統川普簽署「大而美」稅收和支出法案，這項法案的主要內容，包括減稅、削減醫療保險和營養補助項目支出、增加軍事和邊境安全支出等。

7 月 21 日，美國國會預算辦公室發布的最新評估顯示，「大而美」稅收與支出法案預估將在未來十年導致財政赤字增加約 3.4 兆美元。

美國國會預算辦公室預測，未來十年這項法案將導致政府直接支出減少約 1.1 兆美元，政府收入減少約 4.5 兆美元。這意味著財政赤字將增加約 3.4 兆美元，略高於該機構 6 月底預測的水準。

此外，到 2034 年這項法案將導致約 1,000 萬美國人失去醫療保險。