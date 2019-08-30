專家：面對貿易戰 中國最好的機會就是等待

中國商務部在日前表態，希望兩國能冷靜解決美中貿易爭端，貿易戰情勢似乎稍微緩和。如今，有專家表示，中國在貿易戰中的最佳選擇是「等待」，因為中國經濟主要會是取決於巨大消費者力量，而不是出口貿易。

惠理集團 (Value Partners) 投資董事鍾民穎表示，針對貿易戰，「玩長期遊戲，可能是對中國最好也是唯一選擇」。

鍾民穎表示，隨著與美國的貿易緊張局勢帶來影響，中國正積極尋求加強國內經濟，這對經濟成長的貢獻大於對外貿易。「中國政府正試圖重組國內經濟和企業部門，以換取更多時間。」鍾民穎說道。

他表示，對外貿易只構成中國經濟的「很小一部分」，僅佔其國內生產總值的 20% 左右。「其中大部分實際上並非來自美國，所以中國有能力打長期比賽，並且能夠發揮得很好。」

事實上，德意志銀行在日前的一份報告中也表示，中國 80% 的出口商品流向美國以外的國家。

「我們將中國目前的戰略描述為「耐力」，主要目標在於保持中國的經濟彈性，同時應對美國不斷加徵關稅的舉措。」德意志經濟學家 Yi Xiong 在報告中寫道。

澳盛銀行的經濟學家指出，即使在 2018 年貿易戰開始時出口開始下降之後，中國的國內生產總值數據幾乎沒有受到影響。「貿易戰對經濟成長的影響被高估了。」

澳盛銀行指出，中國今年上半年的 GDP 成長仍為 6.3%，即使關稅對該國的出口已經帶來影響。「中國的經濟成長是由國內所推動的，國內消費和基礎設施投資比對外出口更值得關注。」澳新銀行經濟學家說道。

而中方似乎也正積極推對國內經濟，並採取了相應的政策。中國國務院在昨日提出了「加快發展流通促進商業消費的意見」的 20 條新的政策措施以提振消費信心。其中包含釋放汽車消費潛力，以及支持綠色智慧型商品的以舊換新。

德意志銀行認為，中國同時也應嘗試實現供應鏈多元化，加快對其他國家的開放，以逐步減少對美國的依賴。