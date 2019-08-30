【華冠投顧】台股大漲+155點作收!多頭開始萌芽!下週多方續攻嗎?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、2337 旺宏、3083 網龍、5471 松翰

台股盤勢分析:

在美股全面大漲下，台北股市早盤上漲 + 41 點開出，隨在 2330 台積電的領軍下；加權指數一路震盪走高，終場大漲 + 155 點作收，收在 10618 點，成交量 1474 億。

本周三我們才說完『黎明再起』，今天投資朋友立即感受到多頭的熱度。不過，今天除了大型權值類股齊步上攻外；最重要的是散熱類股的轉弱和被動元件族群的轉強。這樣的表現，剛好呼應我們昨天所說… 多頭波段買盤回流；有助於績優好股的補漲，不再是少數題材性個股的炒作。今天外資開始大幅回頭買超 + 153 億，顯示年底行情已經不是『獨角戲』；雖然周末時間還有『中美貿易戰』的消息，但以目前多頭出現『島狀反轉』的結構來看。預料就算周末還有什麼『黑天鵝』?! 下星期多頭的功課至少可以…『重返季線』!!



今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2327 國巨、2316 楠梓電、2478 大毅、3083 網龍、2367 燿華、6173 信昌電… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3338 泰碩、5243 乙盛 KY、8358 金居、6278 台表科、3324 雙鴻、3483 類比科、6230 超眾… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。