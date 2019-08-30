【華冠投顧】盤後分析：網龍、百一聯手狂噴，開心度周末，下週又要賺哪一檔?

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

加權指數：上漲 155 點，收 10618 點，成交量 1474 億元

前兩天成交量掉到千億元出頭，我還特別在節目當中作教學，怕投資人誤以為「新低量會有新低價」。這句話其實沒有錯，但是要配合型態來看，如果是在下跌段，這樣的看法就沒有錯，但在橫盤整理階段，量縮反而就會見轉折。

上一次台股千億元出頭的成交量發生在 7/29，當時是在高檔橫盤，所以次日 (7/30) 一早我就在群組提醒投資朋友「班師回朝」股票換鈔票，果然接下來就一波大跌 747 點。而這次量縮發生在低檔區，同時月線扣抵值也下來了，台股遲早是要往上噴，剛好昨天美股又點個火，指數輕輕鬆鬆就狂噴百點。

並且在尾盤拉抬 37 點下，讓台股收在今天全場最高點、大漲 155 點之多，成交量也放大到 1474 億元。今天的買盤有很多來自外資回補 (大買 153 億元)，過去我告訴你外資圈的習慣是月線以下要保守，所以 8 月就一路賣，但是今天站上月線他們就必須要回補。此外這週一大跌 183 點，一堆人要你多單停損轉為放空，結果這些人今天都在停損，盤中一直想等指數下來等不到，故尾盤只能無奈全部市價回補，至少週末兩天他們還能睡個比較安穩的覺。

指數接下來的壓力是季線和半年線所在的 10660 以及空方缺口 10714，由於季線扣抵值要向上，所以就要比上漲速度，如果沒有辦法維繫住價量攻勢，那麼指數來到 10660~10714 後就要開甘震盪。但若國際又放利多、多方攻擊量能不退，那麼未來就可以往前高挑戰，只是一切還是要取決於國際變數。

【族群與個股分享】

從 10180 以來不斷告訴大家要作多，就算指數會先橫向整理等月線扣抵值下來，但內資主導的中小型股依舊會向上衝。繼上上週凌巨 (8105) 單週大漲 29%、上週雍智 (6683) 單週大漲 46%，本週『飛龍在天』網龍 (3083) 也有單週大漲 26% 的好成績，甚至近兩日網龍休息後輪到『百中選一』百一 (6152) 接棒連噴兩天，這週也有 11% 的漲幅，是不是都讓投資朋友跟著全國會員一起賺、一起開心度週末?

昨天盤面上最強的就是散熱模組，每個人都在提但我卻不跟你說，就是不想要大家去冒風險，畢竟 6 月初我分享資料要大家留意這個族群時都還在低檔，但現在是相對高檔，很容易追高套牢。昨晚我看了籌碼流向後就更加確認我的看法，因為全是都短線客衝進去追，今天自然要倒貨，所以泰碩 (3338)、超眾(6230) 和雙鴻 (3324) 收盤都大跌。

不過我倒覺得今天剛轉強的被動元件族群是投資朋友可以好好留意的方向，不是說這個族群會有大波段行情，而是在跌了這麼大的波段之後，終於等到跌價的趨勢減緩，代表庫存消化進入尾聲，會有跌深反彈的行情可以賺。至於要鎖定什麼股票，還是秉持強者恆強的觀念，像是國巨 (2327)、大毅(2478)、光頡(2478) 這三檔，別人都沒漲停為什麼它們漲停，自然是代表市場認同度最高，而我也請會員進場卡位產業龍頭國巨，雖然盤中漲停板開開關關數次，最終還是成功鎖在漲停板。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。