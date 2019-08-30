【華冠投顧】外資大買台股153億元，台股大漲155點，站上10600點

美股周四晚大漲，帶動台股周五開高走高收最高，指數大漲 155 點，10618 點作收，成交量 1474 億元，周線逆轉勝，漲 79 點紅 K 棒，月線跌 205 點。

通通事先講，7/30 10927 點說: 獲利出場，8/6 10180 點說: 避開 747 點後，出手 8/15 10287 點說: 利空找買點，8/28 10397 點說: 送飆股，買飆股，昨日說已至攻擊發起線，就欠東風 (外資歸隊跟量能)，今日台股帶量大漲噴出 155 點，收最高 10618 點，外資大買 153 億元，量能放大至 1474 億元! 之前提醒大家選股方向: 避開高基期，鎖定低基期飆股，今日看看，散熱模組族群大跌，泰碩(3338) 跌停板，雙鴻 (3324)，超眾(6230)，奇鋐(3017) 等開高走低下跌作收，被動元件族群國巨 (2327)，大毅(2478)，信昌電(6173)，華新科(2492) 大漲噴出! 一來一往差很大!

台股本周逆轉勝收紅，外資終於回頭大買台股，接下來，我們認為盤勢將震盪向上盤堅，選股方向: 避開高基期，鎖定低基期飆股。

分析師 林驛銘

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