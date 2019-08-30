【日盛投顧】站穩月線後有機會續創反彈高

◆盤勢分析

1. 加權指數自 07/23 高點 10,994 點回檔至 08/06 低點 10,180 點共回檔 814 點，反彈 0.2、0.382、0.5、0.618 及 0.8 的滿足點分別為 10,343、10,491、10,587、10,683 及 10,831 點，08/30 高點 10,618 點已滿足反彈 0.5 的修正係數。週五為 8 月最後一個交易日，台股開高走高震盪尾盤急拉，最高點 10,618 點尚未收復季線（10,662 點）及半年線（10,658 點）但突破 08/22 高點 10,596 點，最低點 10,504 點守穩 10 日線（10,486 點）、月線（10,456 點）、5 日線（10,451 點）、年線（10,353 點）及 08/06 低點 10,180 點，終場指數上漲 155.62 點，漲幅 1.49%，收在 10,618.05 點，成交金額為 1,476.11 億元，大於 5 日均量（1,188 億元）及 20 日均量（1,249 億元），價量齊揚。三大法人合計買超 175.14 億元：外資買超 153.09 億元、投信買超 2.86 億元、自營商買超 19.19 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於反彈延續。

（2）、均線：支撐為月線 (約在 10,450 點) 附近，壓力為季線 (約在 10,660 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（65）大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.47%，收在 138.52 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 137 點附近，壓力為 142 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（58）大於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PCB、遊戲、設備、生技、內需等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

半導體、5G、PCB、聲學、被動元件、運動風為現階段盤面主流

1. 半導體：IC 設計為半導體的指標次族群，領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6533 晶心科、6415 矽力 - KY、3035 智原、8081 致新、3443 創意、2401 凌陽、3661 世芯 - KY、6411 晶焱、3438 類比科、5471 松翰、3317 尼克森、4919 新唐等，任天堂進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力，6510 精測、6683 雍智科技、6223 旺矽將因台積電先進製程而迎來商機，2449 京元電搶食 5G 大餅，3707 漢磊掌握功率半導體市場新顯學氮化鎵， 6451 訊芯 - KY、3374 精材受惠蘋果訂單到位，營運將旺到第四季。

2.5G：5G 商轉全球拚進度，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新、3163 波若威、3234 光環等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY 等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠。

3.PCB：2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，6552 易華電受惠 COF 需求成長，2367 燿華、2313 華通、2368 金像電近期法人捧場而轉強。

4. 聲學：藍芽耳機及智慧音箱需求快速成長，4915 致伸、5225 東科 - KY、6679 鈺太等將受惠。

5. 被動元件：電子出貨旺季到來加上庫存去化，2327 國巨、2478 大毅、3026 禾伸堂週五急彈。