〈鉅亨看世界〉電動車成急難好朋友

日產汽車 (7201-JP) 在 8 月 30 日時表示，在今後將加速日本電動化行動「Blue Switch」的腳步，還有在 2019 年度結束前，將與日本國內約 30 個地方自治團體及企業，於急難時活用電動車 (EV) 儲存電源來進行合作。

日產 LEAF 電動車 (圖片：AFP)

日產於 2018 年 5 月時，就曾針對圍繞在日本社會的地球暖化，及災難對策等問題提出建言，並發表了日本電動化行動「Blue Switch」。這是一項透過電動車普及來實現無汙染社會的運動，也是日產在社會改革展現決心及使命的活動。

自 2018 年 5 月以來，日產已與日本三重縣、熊本市等，共簽下了 9 件的合作協定。平時作為公務車、巡邏車還有協助高齡長者購物的電動車，一到災難發生時，將利用這些車輛來提供緊急電力，而車商的展示、試乘車也都會出動協助救災。

日產 LEAF 電動車 (圖片：AFP)

像是日產的純電動車「LEAF」，在 7 月底前就在日本國內賣出了近 13 萬輛。其內建的電池組，可以供應一般家庭 3~4 日的用電量，若用於較大型的避難場所，大概也可供應一日的用電所需。最新車款的售價約 400 萬日圓，是一般固定型蓄電池的一半以下價格。近年來日本的便利商店及銀行，也將其用於備援用的儲能電池來供電。

三菱 Outlander PHEV (圖片：AFP)

日本三菱汽車 (7211-JP) 也在 8 月 30 日時表示，該公司將展開一項在急難時，免費將電動車提供給地方自治體的防災計畫。在 2022 年度前，於日本 47 個行政單位，也包含市、町、村，要簽訂 1 件以上的協定。以過去 2012 年，與京都府所簽下的協定為雛型，預定在 2019 年度內，要和靜岡縣及岡山縣締結協定。

在急難時將提供插電式油電車 (PHV) 的「Outlander」等車款。事前先擬好提供車輛的銷售據點，還有車輛的行駛路線，在急難發生時可立即作出反應。另外也在評估將日本全國共 66 個防災型展示中心，作為避難所等用途使用的可能性。

三菱 Outlander PHEV (圖片：AFP)

電動車的價格是一般汽油車的 1.5~2 倍之多。社會大眾若無法理解其對環境的優點，還有可作為急用電源使用的好處，在普及上就有其困難之處。而汽車製造商向大眾訴求電動車的價值，還有在充電樁與基礎建設的推動上，就其背後的意義來說，與各個地方自治團體的合作就顯得無比重要。